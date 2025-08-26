快訊

鹽吃太多當心「腦細胞被吃掉」！醫示警：血壓會剎不住直飆

聯合新聞網／ 綜合報導
張家銘醫師指出，攝取太多鹽可能導致腦部神經元失控。 示意圖／ingimage
張家銘醫師指出，攝取太多鹽可能導致腦部神經元失控。 示意圖／ingimage

吃太鹹不僅會水腫、傷腎，連腦袋也會拉警報！醫師張家銘在臉書分享今年發表在期刊《Neuron》的研究，指出當鹽分攝取過量，腦袋小膠細胞(microglia)會跑去把星狀膠細胞(astrocyte)的突起吃掉，導致神經元失控亂放電最終「血壓飆不停」。

榮總婦女醫學部遺傳優生學科主任張家銘在臉書「基因醫師張家銘」強調鹽不只是傷腎，連腦也遭殃。研究人員讓實驗動物連續一星期喝鹽水，結果原本像安全網一樣保護神經元的星狀膠細胞突起大幅減少，這些「保護網」被剪斷，麩胺酸就像水庫潰堤一樣洩洪，神經元失去控制。

張家銘表示，小膠細胞平常是「腦內清道夫」，具清理壞掉的細胞跟垃圾的功用，然而在高鹽的情況下，它們會聚到血管加壓素神經元旁邊，進入活化狀態，然後動手把星狀膠細胞的突起吃掉。而嚴重的是，神經元煞不住車，血壓就剎不住，麩胺酸清不掉，就堆在突觸外持續刺激NMDA受體，血管加壓素分泌暴增，血壓自然就直直往上飆。

張家銘強調根據這個研究可知「減鹽才是最實在的做法」，少放一撮鹽，就是在幫腦袋裡的星狀膠細胞留住突起，不讓小膠細胞有機會亂來。因此他建議，自己下廚的時少放鹽，可多用蒜頭、胡椒、檸檬等天然香料來提味。吃外食時主動跟店家說「少鹽」或醬料分開，並少吃零食、罐頭、醃漬物。

文末他還提到，壓力跟發炎會讓小膠細胞更容易暴走。如果生活壓力大，又吃得很鹹，就是雙重打擊，因此鼓勵大家多運動、穩定睡眠品質，讓身體保持平衡。因此提醒大家，鹽不只是調味料，而是可能在腦細胞之間掀起一場「細胞內戰」的隱形推手。

