七夕脫單必看！全台十大月老廟 攻略一次懂

七夕（8月29日）快到了，還找不到另一半一起過節嗎？別灰心！相傳在七夕這一天，掌管姻緣的「七星娘娘」會整理好未婚男女名冊，交由月老依此為有緣人繫上紅線，促成美好的姻緣。因此，許多單身男女會選擇在這個充滿浪漫氣息的日子，前往月老廟宇虔誠祈求，希望能在茫茫人海中，遇見命中注定的那個「他」。

2023年，《網路溫度計DailyView》曾撰文盤點全台十大月老廟，當時由龍山寺、霞海城隍廟以及鹿耳門聖母廟穩坐前三名寶座。那麼經過了整整兩年，這份榜單是否會出現驚人的變動？究竟還有哪些月老廟脫穎而出，成為網友們熱議的對象呢？

《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，調查了近一年（2024/8/20~2025/8/19）全台月老廟的網路聲量，盤點出這份最新的十大月老廟名單。小編不藏私，特別整理了各間月老的性格與喜好，分享必知求緣攻略。無論是想斬斷爛桃花、尋找正緣，還是單純想求個好人緣，都能從中找到最適合你的月老爺爺！

No.10 松山霞海城隍廟

地址：台北市松山區八德路四段439號

電話：（02）2765-2046

開放時間：每日06:00至22:00

說到拜月老，許多人第一個想到的便是霞海城隍廟。但你知道台北有兩間霞海城隍廟，而且還曾經鬧出有趣的烏龍事件嗎？一位Threads網友今年三月分享，自己原本想前往知名的「台北霞海城隍廟」求姻緣，卻無意間去到了「松山霞海城隍廟」，因此自嘲「我連月老廟都找錯間，還找什麼男朋友」。這段經歷在網路上引起熱烈關注，收穫超過10萬次觀看，意外創下聲量高點。

雖然松山霞海城隍廟以財神聞名，但留言區許多網友提醒，這裡其實也有供奉月老，且同樣非常靈驗。不少網友現身分享經歷，「我的男友是在松山月老廟求來的」、「松山霞海的月老也是很多人在拜的餒」、「我很喜歡拜這間！自己覺得頻率很合，拜起來也很舒服」。若想前往參拜，廟方也建議可準備「糖果、鮮花、圓形水果、紅棗、桂圓」等供品，這些充滿好意頭的選擇，都象徵著「甜甜蜜蜜、開花結果、早日圓滿」的美好寓意。

No.9 台南祀典大天后宮

地址：台南市中西區永福路二段227巷18號

電話：（06）222-7194

開放時間：每日06:00至21:00

作為「台南四大月老」之一，祀典大天后宮的月老被譽為當地最擅長牽紅線的。據廟方統計，這位月老每年平均能促成超過300對佳偶，等於幾乎每天都有一對情侶因祂而修成正果，成績相當驚人。在大天后宮，祈求月老的方式也分為兩種：單身者可擲筊求紅線，祈求月老幫忙尋找好對象；已有對象者則可以祈求月老保佑感情順利，早日結成姻緣，但切記不能再求紅線。

網路上也流傳這位月老特別喜歡吃巧克力口味的義美小泡芙，因此許多信徒都會特地買來當作供品，並表示每次詢問月老是否喜歡時都能獲得聖筊，「每次拜月老都是買這個，問月老喜不喜歡都給聖杯」、「有特別問月老喜不喜歡他說喜歡」。如果你也想來這裡誠心祈求，記得帶上一包巧克力小泡芙，或許就能找到屬於你的甜蜜緣分喔！

No.8 高雄關帝廟

地址：高雄市苓雅區武廟路52號

電話：（07）721-8782

開放時間：每日07:00至22:00

身為高雄人氣廟宇，關帝廟（又稱高雄武廟）雖然主祀關聖帝君，但其月老卻是當地出了名的靈驗。不少網友紛紛在社群發文分享靈驗事蹟，帶動討論聲量穩定成長，「高雄武廟月老真的推」、「老公就是月老送來的」。不過，想來這裡拜月老可不能心急直奔月老殿！由於主神並非月老，不少網友提醒，參拜時務必依序向所有神明問候，就像到別人家作客一樣，是最基本的禮貌。參拜順序為：先拜二樓主神關聖帝君，接著上三樓佛祖殿，最後再回到一樓財神殿。在跟所有神明都打完招呼後，就可以去向月老誠心求姻緣啦！

這裡的月老除了愛吃甜食，還有個特別喜好！有網友分享經驗，「月老喜歡Pocky！我之前買草莓的去有問他喜不喜歡」、「我今天拜完了，月老杯杯吃Pocky吃好久」。綜合其他網友說法，這位月老也喜歡佳德鳳梨酥、巧克力口味義美小泡芙和味丹冬瓜茶等甜食，但也強調祂最看重的還是信徒的真誠心意。

No.7 桃園景福宮

翻攝官網／桃園大廟景福宮

地址：桃園市桃園區中正路208號

電話：（03）333-7552

開放時間：每日06:00至20:50

桃園景福宮俗稱「桃園大廟」，與關帝廟、西廟、鴻福寺一同名列「桃園四大古廟」，是當地重要的信仰中心。自2022年起，景福宮便積極舉辦未婚聯誼活動，配對成功率也從首屆的8對，成長到2024年的13對，不僅創下新高，也寫下近年來的聲量高點。

有經驗的網友分享參拜撇步，「記得要先跟月老爺爺說你是誰，等等全部拜完會再回來找祂聊天，才有預約成功喔！」雖然這裡的月老沒有特別指定的供品，但網友們也建議，供品記得要準備成雙成對且最好是圓形的甜食，象徵「緣分圓滿」，並提醒儘量避開鹹蛋糕。值得一提的是，景福宮的月老不僅能求姻緣，不少人也來這裡求演唱會門票，據網友分享中籤機率非常高，「住這附近！每次要搶票前都會去拜一下月老爺爺，真的超靈的」、「答應月老爺爺今晚搶到票馬上發文，真的太神啦！兩天都有票了」。

No.6 台南祀典武廟

翻攝FB／Lancôme

地址：台南市中西區永福路二段229號

電話：（06）229-4401

開放時間：每日06:30至21:00

台南祀典武廟的月老與主神關聖帝君一樣格外正氣凜然，據說祂會用拐杖幫你狠狠打掉身邊的爛桃花、孽緣，因此也被信徒暱稱為「拐杖月老」。不過需特別注意的是，武廟月老專司單身無對象者，或是想與心儀對象更進一步者；如果是單純找一般交往對象則不能求紅線，只有特地要找結婚對象才能跟月老求。武廟月老據說也非常挑嘴，據網友說法，祂喜歡薄荷巧克力、肉乾、硬的花生糖、草莓大福、羊羹和布丁等，不喜歡純茶、奶酪和罐裝飲料。

今年演員劉品言無預警宣布婚訊，經網友起底才發現她曾在2022年到台南祀典武廟求姻緣，引起高度關注，創下聲量高點。此外，台南祀典武廟近期也與美妝品牌蘭蔻（Lancôme）攜手推出七夕聯名活動。除了能掃描現場QR Code，獲得專屬戀愛籤詩與小禮物，在7月26日至8月31日期間，購買任一幸運小蠻腰七夕限定唇膏，還能獲贈「月老過爐紅線、緣粉、天賜良緣紅包袋」。想體驗月老加持又想拿美妝好康，那就千萬別錯過！

No.5 正統鹿耳門聖母廟

翻攝官網／正統鹿耳門聖母廟

地址：台南市安南區城安路160號

電話：（06）257-7547

開放時間：每日05:00至21:00

為了讓年輕信眾有更好的求緣體驗，台南正統鹿耳門聖母廟耗資打造一座充滿現代感的姻緣殿，不僅有全台首創的「雷射雕刻七彩姻緣燈」牆，更提供「愛情諮詢站」、「愛情翻轉牆」、「網美打卡區」等新穎項目，讓求姻緣也能浪漫又有趣。從建廟至今，月老已促成超過6萬對良緣，獲得許多信徒熱烈推薦，「我帶好多朋友去都有結果」、「我的紅線在這牽的，一次成功」。在這拜月老可以準備金紙、水果、桂圓、紅棗或甜品等，也有網友分享月老喜歡金莎巧克力。

聖母廟的月老不僅受到信眾歡迎，近期也成功跨界與職棒聯名。中華職棒統一獅隊攜手台南7大月老廟，將在8月30、31日於新莊棒球場舉行的「良緣神助宮」主題日，把月老信仰帶進球場，現場不僅有「良緣扭蛋」、「姻緣簿筆記本」，還提供「結良緣手機掛繩」等周邊商品，創造了獨特的社群話題，並因此創下聲量高峰。

No.4 日月潭龍鳳宮

地址：南投縣魚池鄉中山路291-26號

電話：（04）9285-6818

開放時間：每日08:00至20:00

日月潭龍鳳宮是一間近百年歷史的寺廟，其月下老人祠原位於日月潭的光華島（現稱拉魯島），後來因921大地震而遷移至此。這裡的月老據說相當靈驗，吸引了無數想脫單的人前來參拜。不少網友分享「龍鳳宮蠻準的，我去兩次都同一支籤」、「月老超有效率，拜完一個月左右就遇到現在的男友」，因口碑極佳而登上不少人的必訪推薦名單，持續保持高聲量。

除了靈驗事蹟，龍鳳宮的月老也有一項特殊喜好：威士忌！據網友分享，這位月老特別喜歡威士忌和巧克力類甜點，但對琴酒、紅酒、清酒等其他酒類則興致缺缺。至於甜點，則偏好榛果巧克力餅乾、杏仁鬆塔、巧菲斯和黑巧口味的小熊餅乾等。

No.3 台中樂成宮

翻攝FB／財團法人台中樂成宮旱溪媽祖廟

地址：台中市東區旱溪街48號

電話：（04）2211-1928

開放時間：每日06:30至22:00

被列為三大靈驗月老廟的台中樂成宮擁有超高人氣，月老殿總是人潮絡繹不絕。不少網友分享經驗，「求完不到半年男友就出現了，現在要邁入第4年了」、「認真也覺得樂成宮很靈」、「拜完隔天男友就出現了」、「我跟我男友就是去樂成宮然後在一起的，現在已經兩年半了相當穩定」。相傳這裡的月老也特別擅長復合與化解誤會，若雙方仍有感情基礎，便能幫忙重修舊好。

不過，拜樂成宮的月老有個重要眉角：由於主神是媽祖娘娘，即使此行是為求姻緣，仍需先向媽祖稟告；供品也需準備兩份，第一份給媽祖，第二份才是月老。這裡的月老喜好也相當特別，據網友說明，祂不愛巧克力、硬的、脆的或起司，偏愛珍珠奶茶、肯德基蛋塔、梅粉芭樂等。許多信徒也會特別為祂準備肉圓和宮原眼科的蛋捲等在地美食，希望獲得月老爺爺的青睞。2024年9月，樂成宮舉辦未婚聯誼活動，男生名額在開放報名後短短5分鐘便額滿，女生也只花了3天就搶光，總計吸引了400名未婚男女參加，話題討論也創下近年聲量高點。

No.2 台北霞海城隍廟

翻攝FB／台北霞海城隍廟

地址：台北市大同區迪化街一段61號

電話：（02）2558-0346

開放時間：每日07:00至19:00

說到台灣靈驗的月老，就不能不提台北霞海城隍廟。這間廟宇以其「快速有效率」而聞名，高人氣也讓它在網路上始終保持著熱門討論。據說這裡的月老性格調皮且重視細節，許多網友強調許願時一定要把條件講清楚，否則月老會給你一個「條件完全符合，但可能有小缺點」的對象，「我許願要帥、個性合、三觀合…結果他有禿頭的現象」、「只要你沒提到的條件，月老就給妳鑽這漏洞」、「我拜完霞海城隍廟後認識現任男友，跟我列出的條件80%以上符合」。若你準備前往，務必把你的「理想型」條列清楚，才不會讓月老有鑽漏洞的機會！

除了必備的紅線、鉛錢和喜糖，霞海城隍廟也建議，有對象者可帶鮮花，象徵「開花結果」；單身者則可準備紅棗和枸杞，寓意「姻緣早成」。祭拜後，信徒們可以將紅棗、枸杞留給廟方，讓廟方煮成平安茶，廣結善緣。

No.1 台北艋舺龍山寺

IG授權／liuyanni6398

IG授權／liuyanni6398

地址：台北市萬華區廣州街211號

電話：（02）2302-5162

開放時間：每日06:00至22:00

榮登台灣十大月老廟之首的，便是大名鼎鼎的艋舺龍山寺。這裡的月老不僅以靈驗聞名，更被信徒們譽為「爛桃花斬首專家」！許多網友分享，龍山寺的月老性格嚴肅，出手快又狠，能在一星期內讓爛桃花自動消失，「我被爛桃花影響到很內耗就去拜了一下，之後過沒一個禮拜我突然想通」、「拜完隔天立斬爛桃花」。

龍山寺的月老廳不僅是求姻緣的聖地，近年來更開創新業務，成為追星族們的「搶票神助攻」！許多追星族都會帶著偶像的周邊來此參拜，並許願能搶到演唱會門票，據說成功率非常高，「追星族拜月老真的會有票」、「前陣子為了搶RIIZE演唱會第一次去龍山寺參拜，結果都有如願搶到或抽到」、「為了看志龍韓國首場，拜龍山寺月老成功了」、「追星人為了見到偶像一面什麼都做得出來」。

在供品方面，龍山寺的月老也有特別的喜好。有網友分享，月老比較不喜歡巧克力製品、珍珠奶茶等太甜膩的食物，甚至有網友表示，月老因為太多人用泡芙當供品而吃膩了。相對地，月老爺爺更喜歡蛋塔、車輪餅、花生貢糖，天氣熱時，也可以準備冰品或豆花，清涼消暑。

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2024年8月20日至2025年8月19日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

〖網路溫度計DailyView調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫〗

