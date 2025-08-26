健保給付百萬元新手術 亞大醫助72歲男「免開心」獲重生

1名72歲男性4年前因嚴重心臟主動脈瓣膜狹窄，接受傳統開心手術植入人工瓣膜，可惜隨著長期洗腎導致血管鈣化嚴重，胸悶、喘促等症狀加劇，經評估後必須再度植入瓣膜，不過考量患者體況不宜再動大手術，評估後，決定採用「經導管主動脈瓣膜植入術」，在原本狹窄部位植入「瓣中瓣」，終於讓患者重獲「心」生。

亞洲大學附屬醫院心臟外科主任劉殷佐說，傳統「開心手術」從胸部切口後，需將病變瓣膜切除，再縫上人工瓣膜，恢復期較長，「經導管主動脈瓣膜植入術」則僅透過導管從股動脈、胸部或頸部，就能將人工瓣膜送入心臟取代病變瓣膜，讓血液重新順暢流動，是新型手術。

他說，新手術方式最大的優勢是微創，不僅傷口小、恢復快，也特別適合高齡、身體虛弱或不適合再度開胸的患者，且術後可較快下床，生活品質改善明顯。若患者本身無法再接受傳統手術相比，此新型術式可說是提供一線生機，雖然手術金額高達上百萬元，但若本身條件符合健保規範，則可申請健保補助，大幅降低經濟負擔，此患者就符合給付條件。

心臟內科主任王宇澄也指出，患者長年洗腎，導致4年前植入的人工瓣膜出現快速鈣化、再度狹窄症狀，不僅胸悶、喘促，連走路到巷口都會就感到吃力疲倦，且本身還有糖尿病、心律不整(曾接受心臟節律器植入)等多項共病，使得風險大幅增加，不宜安排二度開胸手術。

經整合心臟內外科、麻醉科等團隊討論後，決定採取新的手術方式把人工瓣膜直接置入舊瓣膜中，也就是所謂的「瓣中瓣」難度雖然比單純植入瓣膜更為困難，但經過1個多小時努力後，經由全程高階影像導航設備進行瓣膜定位，新瓣膜順利釋放擴張，成功撐開舊瓣膜的葉片，心臟隨後也恢復正常的血流，術後狀況穩定，3天後即順利出院。

王宇澄說，主動脈瓣膜狹窄是心臟老化疾病之一，而瓣膜就像心臟的「單向門」，一旦出現鈣化、開合不全，血液流出就會受阻，心臟需要更大力氣才能把血打出去，長期下來導致心臟肥厚、衰竭，常見的症狀包括胸悶、氣促、頭暈，甚至昏厥，部分患者誤以為只是冠心症，卻忽略其實是瓣膜出問題。