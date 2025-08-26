婦人乳癌術後淋巴水腫 豐原醫院癌症復健中心療程助康復

一名婦人乳癌術後淋巴水腫等問題，連自己穿衣服都困難，衛福部豐原醫院癌症復健中心安排個別化療程，包括關節活動訓練和淋巴引流等內容，改善她乳癌術後10多年來的手臂腫脹痠痛、關節活動受限及無力感症狀，生活品質大幅提升

豐原醫院表示，乳癌為台灣女性發生率高的癌症，術後後遺症常困擾患者，例如淋巴水腫、手臂腫脹、肩膀卡卡，連梳頭髮、穿衣服、炒菜都成挑戰。

衛福部豐原醫院日前成功幫助一位67歲婦人，她10多年前因胸部疼痛就醫檢查發現早期乳癌，手術成功切除腫瘤後，出現手部腫脹等不適症狀，經復健科團隊詳細評估後，為她量身打造一套個別化復健計畫，結合關節活動訓練、肌力強化、淋巴引流、電刺激與心肺耐力訓練，改善乳癌術後10多年來的手臂腫脹痠痛、關節活動受限及無力感症狀。

豐原醫院復健科治療師許家禎表示，乳癌術後復健應依循國際臨床指引進行，如個案做關節活動訓練，肌力強化訓練，淋巴引流與壓力衣穿戴，減少水腫不適；電刺激止痛，透過溫和電流，舒緩深層肌肉疼痛與緊繃，改善神經不適；心肺耐力訓練，增加體力和走路耐力，患者經數月密集復健治療，不適度明顯改善，握力恢復，原本腫脹的上肢也消腫。

許家禎治療師建議，癌症復健患者復健頻率一周3到5天，一天1小時，鼓勵患者於手術前就啟動復健，先將肌耐力提升，術後接續配合治療師為個案的規劃，於手術中、後各階段不同療法，協助病友贏在起跑點。