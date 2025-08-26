快訊

部桃、北醫大研發玻璃陶瓷噴塗強化植牙穩定 登國際期刊

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
部桃參與研發植牙塗裝新技術報告獲國際期刊採用，主要參與的醫師有查道瑜（左起）、曾建福、姚又勤、黃偉倫。圖／衛福部桃園醫院提供
部桃參與研發植牙塗裝新技術報告獲國際期刊採用，主要參與的醫師有查道瑜（左起）、曾建福、姚又勤、黃偉倫。圖／衛福部桃園醫院提供

衛福部桃園醫院表示，人工植牙能否長期穩定與成功率，向來是臨床牙科與材料科學的重要課題，桃園醫院牙醫部攜手台北醫學大學、華藝牙技牙體技術所，及日本廣島大學合作，研發出創新的「玻璃陶瓷噴塗」（Glass–Ceramic Spray Deposition, GCSD）技術，能有效提升氧化鋯植體的表面生物活性，促進骨細胞附著與存活，進而增進植牙長期穩固性。

該研究成果已發表於國際學術期刊Journal of Functional Biomaterials（影響因子 5.2），展現台灣在牙科材料研究領域的國際影響力。

部桃說明，傳統人工植牙多採用鈦金屬與氧化鋯材質，其中氧化鋯兼具高強度與優異美觀性，逐漸成為臨床熱門選項，不過表面過於光滑，缺乏足夠的生物活性，限制了骨細胞的貼附能力，進而影響骨整合效果。此次研究團隊透過「玻璃陶瓷噴塗」GCSD技術，成功在氧化鋯表面生成一層緻密玻璃陶瓷塗層，使表面能與親水性顯著提升，形同建立「生物友善界面」，為細胞提供更理想的附著環境。

實驗數據顯示，經「玻璃陶瓷噴塗」GCSD處理的氧化鋯具備優異的生物相容性，不僅無細胞毒性，更能促進骨細胞增生與貼附，其骨結合效果可與目前臨床標準的鈦金屬材料相比，甚至在部分測試條件下更為優異。研究團隊並指出，此技術不僅限於牙科領域，未來更可望擴展至顎面外科及骨科植入物，開啟跨領域應用契機。

桃園醫院牙醫部主任曾建福強調，此次技術突破不僅補足了氧化鋯植體在穩定性上的不足，也兼顧美觀需求，對於年輕患者或對外觀高度重視的族群，將是更具競爭力的植牙選擇。玻璃陶瓷噴塗的臨床應用，有機會大幅提升氧化鋯植體的成功率，並延長使用年限。

醫師姚又勤說，這項技術的優勢在於製程簡單，不會增加臨床操作的負擔，卻能顯著提升植體與牙槽骨的結合度，若能進一步透過臨床試驗驗證，「玻璃陶瓷噴塗」GCSD 將有望成為新一代人工植牙材料的標準處理技術。

曾建福指出，「玻璃陶瓷噴塗」GCSD 是一項兼具材料科學與臨床價值的創新成果，展現了臺灣與日本跨國合作的研發實力。未來將持續推進臨床應用與跨領域拓展，期望能為人工植牙與相關植入醫材帶來新世代的解決方案。

