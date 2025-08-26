長榮航空攜手西南航空 拓展北美航網

長榮航空今天宣布與西南航空展開合作，旅客即日起可透過長榮航班，經洛杉磯、舊金山、西雅圖及芝加哥等4大城市，銜接西南航空遍布全美航線，前往美國逾30座城市。

為拓展北美航網，長榮航空今天發布新聞稿表示，與西南航空（Southwest Airlines）展開合作。西南航空為美國境內載客量最大的航空公司，機隊數量超過800架。

長榮航空指出，藉由此次合作，旅客可由長榮航空官網或各大旅行社平台，直接預訂長榮航空4大航點與西南航空美國內陸航段的聯程機票，即享有直接報到、行李直掛、聯程轉運等服務。透過西南航空綿密航點及密集班次，提供旅客銜接美國內陸城市更便捷的轉機選擇。

長榮航空持續布局美洲市場，自2013年加入星空聯盟起，即陸續與聯盟內美洲地區成員，包含加拿大航空、哥倫比亞航空、巴拿馬航空及聯合航空聯營航班，也與阿拉斯加航空、捷藍航空、夏威夷航空、太陽城航空、西捷航空等各大航空合作，提供旅客一本票訂位服務。

長榮航空表示，這次攜手西南航空也將更進一步穩固長榮航空跨太平洋航線銜接美國內陸航段市場。

長榮航空目前飛航北美航班達每週89班，包含洛杉磯、舊金山、西雅圖、紐約、休士頓、芝加哥、溫哥華、多倫多，待10月3日正式開闢達拉斯航線後，今年底將達每週94班。