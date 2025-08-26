快訊

太田胃散遭通報主成份刊登有誤 食藥署要求共37批9月18日前回收

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
知名日本品牌「太田胃散」，因接獲藥品不良品通報，啟動回收作業。圖／取自太田胃散官網
知名日本品牌「太田胃散」，因接獲藥品不良品通報，啟動回收作業。圖／取自太田胃散官網

衛福部食藥署8月25日公告藥品召回訊息，知名日本品牌「太田胃散」，因接獲藥品不良品通報，啟動回收作業，回收分級為第二級，依藥品回收處理辦法，應在2個月內完成回收，食藥署已要求廠商在9月18日前完成回收，相關產品75公克、140公克及210公克包裝，共計召回37批。

食藥署指出，太田胃散藥品許可證持有者為「幼祥實業股份有限公司」，藥品主要用於緩解胃部不適或灼熱感，或經診斷為胃及十二指腸潰瘍，胃炎、食道炎所伴隨之胃酸過多，食慾不振、胃腹部膨脹感，消化不良，幫助消化。

本次召回品項批號包括75克包裝16批，批號為22B、22J01、22J02、23B01、23B02、23C01~23C05、24B01至24B04、24I01及24I02；140克包裝16批，批號為22C、22I01~22I03、23B01~23B08、24B01及24J01至24J03；210克包裝5批，批號為22B、22I01、23C01、23C02及24C01。

召回原因為接獲藥品不良品通報，相關批號藥品外盒主成分刊登有誤，食藥署指出，已要求廠商應於114年9月18日前完成回收作業，並應繳交回收成果報告書及後續預防矯正措施，各醫療院所、藥商、藥局配合辦理回收作業，立即停止調劑、供應，民眾如對使用之藥品有任何疑慮，應盡速回診與醫師討論，處方其他適當藥品。

