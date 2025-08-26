台灣月琴與葡萄牙吉他 美好相遇於加拿大

台灣和葡萄牙有何共通之處？在加拿大多倫多台灣節（TAIWANfest）的一場講座揭密，原來外表同樣渾圓的台灣傳統樂器「月琴」和葡萄牙傳統「法朵吉他」（Fado guitar），正是雙方認識彼此並產生連結的最佳之道。

今年加拿大台灣節以葡萄牙為引，藉由探討歷史、文學、音樂、政策與藝術等多重面向，展開深度對話。

台灣「農村武裝青年樂團」團長阿達（本名江育達）與多倫多葡萄牙裔法朵吉他演奏家阿魯達（Simon Arruda），昨天於多倫多湖濱中心舉行的「希望講堂」講座中，各自分享彼此如何重拾傳統音樂文化中的獨特彈撥樂器：台灣月琴和葡萄牙吉他。與會者透過他們的演奏和闡述，驚訝看到了兩者相似之處。

阿達是農村武裝青年樂團靈魂人物，擔任詞曲創作、主唱、吉他及月琴彈奏，樂團早期以民謠音樂及龐克搖滾精神支援過許多社會運動。

阿達指出，月琴歷史迄今約300年，外號「乞丐琴」，是台灣底層社會小人物靠著吟唱彈琴討生活的工具。彈奏只有兩根弦的月琴時，其實並沒有節拍，彈奏者須懂得如何透過出神入化的演練，找到「自由」；它是真正的台灣樂器，卻在歷經3代的政治文化輾壓下，幾乎失去傳承。

阿魯達是大多倫多地區僅有的4位公開演奏葡萄牙傳統吉他音樂家之一，據稱也是年紀最輕的一位。他表示，葡萄牙吉他有12根弦，是葡萄牙里斯本傳統音樂法朵（Fado）的核心伴奏樂器，迄今約有250年歷史；「法朵」樂曲常與水手出海或貧困人生有關。

阿魯達提到，1933年至1974年獨裁政府統治葡萄牙期間，「法朵」音樂常傳達悲情或表達不滿，獨裁政府下令演唱法朵音樂須經「審查」。1974年，電台播放一首約定好的「法朵」樂曲，號召全民上街頭抗議；這場音樂「起義」，最終導致獨裁政府在1975年垮台。

講座結束後，阿魯達向中央社表示，他原本都是彈奏一般吉他或爵士吉他，5年前他開始練習父親早就買給他的一把葡萄牙傳統吉他，從此找到新的認同感，甚至開始進一步了解葡萄牙語言文化，再也不想放手。

談起月琴和葡萄牙傳統吉他共通之處，阿魯達表示，這兩種樂器同樣以音樂深刻傳達老百姓的心聲，也同樣既能與人聲合鳴或獨奏演出，他很是驚艷。

阿達則向中央社表示，10年前自己開始學月琴起，就夢想有朝一日帶著月琴出國演唱，這次有機會做到這件事，覺得很開心也很有意義。

阿達並說，來加拿大演出前，他根本不知道法朵音樂和葡萄牙傳統吉他，為此聽了很多法朵音樂和影片。透過與阿魯達事前溝通及講座交流，他很驚訝葡萄牙也曾有過很長時間的白色恐怖時期，以及法朵音樂推動葡萄牙政治轉變所扮演的關鍵角色。

談起月琴文化傳承，阿達表示，15或20年前，陳明章等老師開始彈奏月琴時，月琴文化幾乎處於斷根狀態，這些年慢慢有人開始振興月琴；恒春現在也在小學推廣，陳明章老師在北投辦了10幾年的月琴民謠季，「老中青有慢慢串起來了」。

阿達笑稱，「師母常告訴我說：『接下來換你們這一代了，要接手囉，要傳下一代哦。』」