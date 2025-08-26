高空冷心低壓在台灣附近 中南部午後熱對流雷雨 慎防冰雹

快訊

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今天午後熱對流雷雨容易發生，尤其是在苗栗以南的中南部地區，平地跟山區都有可能出現午後雷雨，並且要注意局部大雷雨或是冰雹出現的機會。本報資料照片
注意午後熱對流雷雨，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，今天中低層持續受到太平洋高壓外圍偏東風影響，南花蓮、台東到恆春半島一帶為迎風面，容易有短暫陣雨機會。高空冷心低壓則還在台灣附近，低壓中心正逐漸從台灣海峽北部往福建一帶陸地移動，大氣仍有較高的潛在不穩定度，預估午後熱對流雷雨還是很容易發生。

他說，尤其是在苗栗以南的中南部地區，平地跟山區都有可能出現午後雷雨，並且要注意局部大雷雨或是冰雹出現的機會。至於新竹以北到東半部地區的發生午後雷雨的機會較低，山區的可能性相對高一些。平地大部分區域可能一整天都是維持晴朗穩定的天氣。

溫度方面持續偏高，吳聖宇表示，受到偏東風背風面沉降增溫現象的影響，大台北到西半部地區可能有局部36至38度或以上高溫出現機會，外出做好防曬，多喝水預防中暑或熱傷害。

吳聖宇表示，明後兩天台灣附近中低層還是受到太平洋高壓外圍偏東風影響，迎風面東半部的東北角、花東沿海以及恆春半島一帶持續會有短暫陣雨機會。因為菲律賓附近的熱帶擾動往南海移動，擾動外圍擴散到台灣附近的水氣有增多的趨勢。雖然高空冷心低壓已經逐漸離開往大陸華南內陸移動，不過在底層暖溼程度增加的情況下，整體大氣仍不穩定，午後熱對流的發展還是會比較旺盛，尤其是新竹以南地區出現午後雷雨機會高，仍要持續注意可能會有局部大雷雨發生的情況。

溫度方面也是持續偏高，吳聖宇表示，受到偏東風背風沉降增溫的影響，大台北、西半部有局部36至38度高溫發生的機會。

吳聖宇表示，周五到周末則會有另一個高空冷心低壓再度移入台灣上空，配合中低層太平洋高壓外圍偏東風以及南海擾動發展外圍所擴散上來的水氣，除了迎風面的東半部持續會有局部短暫陣雨外，西半部地區，尤其是新竹以南地區的午後熱對流雷雨仍將是最主要的關注焦點。

吳聖宇說，受到高空冷心低壓再度通過的影響，大氣不穩定度偏高，發生大雷雨以及冰雹的可能性也將會增加許多，安排假期活動留意午後天氣變化，前往山區、溪流邊活動特別小心。溫度持續高溫炎熱，大台北、西半部仍有36至38度或以上高溫發生的機會。

至於颱風消息，吳聖宇表示，菲律賓附近的熱帶擾動93W，未來將往南海移動，進入南海後接上西南季風水氣，將有發展增強的趨勢，並且朝向海南島、越南一帶移動，整體情況可能類似剛過去的劍魚颱風，對台灣沒有直接威脅或影響，僅有外圍擴散上來的水氣可能讓台灣有降雨的機會。周末前往海南島、越南，要特別注意這個擾動後續發展移動的情況，天氣很有可能會受到影響。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

