熱浪催人老！研究揭密：連兩年遇熱浪 加速老化8至12天…效應會累積
紐約時報報導，科學家分析台灣近2.5萬名成年人長達15年的健康數據，發現若連續兩年暴露在熱浪中，生理年齡可能加快老化8至12天。
領導研究的香港大學助理教授郭萃表示，這個數字看似不多，但隨時間累積，影響顯著：「研究只觀察了兩年，但我們知道熱浪已經持續數十年。」研究成果刊登於自然氣候變遷（Nature Climate Change）期刊。
研究人員發現，特定族群更容易因為高溫加速老化。，例如年長者、多次經歷熱浪的人，以及沒有冷氣或長時間戶外工作者。
郭萃強調，這並不意味壽命縮短，而是反映出生物標記（例如肺臟、肝臟與細胞功能）出現可測量的加速老化。
研究團隊將熱浪定義為連續至少兩天的異常高溫，或官方發布高溫警報的時期，並以12項生物標記量化熱浪對老化的影響，同時控制運動、吸菸、疾病等干擾因素。研究人員指出，生理老化與死亡及疾病高度相關，加速老化可能是嚴重健康問題的前兆。
這項研究與其他發現熱危害的研究相互印證。最近一份針對3,600名美國老年人的分析顯示，每年若至少有140天處於華氏90度（攝氏32.2度）以上高溫，可能導致額外加速老化14個月。但該研究未納入吸菸等個人因素。華盛頓大學教授艾比（Kristie Ebi）指出，這些因素對健康影響重大，必須納入考量才能更準確評估熱浪影響。
此外，更多家庭安裝空調，能部分緩解熱浪對老化的影響。艾比提醒，研究結果凸顯政府有必要推出公衛措施。例如，美國俄勒岡州允許特定病患使用醫療補助金購買冷氣。不過她警告，冷氣耗能高，也加劇氣候變遷，並非長遠解方。
