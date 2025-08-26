大台北防38度極端高溫 花東、恆春局部陣雨
氣象署表示，今天各地大致為多雲到晴，迎風面花東及恆春半島不定時有局部短暫陣雨或雷雨，東南部地區及恆春半島可能有局部大雨；各地高溫炎熱，大台北地區防攝氏37至38度左右極端高溫。
中央氣象署表示，基隆北海岸、宜蘭及大台北山區亦有零星降雨；午後桃園以南地區有局部短暫雷陣雨，尤其中南部地區有局部短延時大雨發生機會。
氣溫方面，東半部高溫32至33度，西半部可達35至36度，其中大台北地區可能出現局部37至38度左右的極端高溫，中午前後紫外線偏強，容易達過量甚至危險等級，外出務必做好防曬並多補充水分。
離島部分，澎湖多雲短暫陣雨，27至32度；金門多雲短暫陣雨，26至33度；馬祖多雲短暫陣雨，27至31度。
氣象署提醒，風力偏強，新北市、桃園市局部地區及恆春半島有平均風6級以上或陣風8級以上發生機會，須注意。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言