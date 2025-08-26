大台北防38度極端高溫 花東、恆春局部陣雨

氣象署表示，今天各地大致為多雲到晴，迎風面花東及恆春半島不定時有局部短暫陣雨或雷雨，東南部地區及恆春半島可能有局部大雨；各地高溫炎熱，大台北地區防攝氏37至38度左右極端高溫。

中央氣象署表示，基隆北海岸、宜蘭及大台北山區亦有零星降雨；午後桃園以南地區有局部短暫雷陣雨，尤其中南部地區有局部短延時大雨發生機會。

氣溫方面，東半部高溫32至33度，西半部可達35至36度，其中大台北地區可能出現局部37至38度左右的極端高溫，中午前後紫外線偏強，容易達過量甚至危險等級，外出務必做好防曬並多補充水分。

離島部分，澎湖多雲短暫陣雨，27至32度；金門多雲短暫陣雨，26至33度；馬祖多雲短暫陣雨，27至31度。

氣象署提醒，風力偏強，新北市、桃園市局部地區及恆春半島有平均風6級以上或陣風8級以上發生機會，須注意。