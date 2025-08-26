快訊

東南風的潮濕空氣到 鄭明典示警：今天午後對流範圍會大一些

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
東南風的潮濕空氣到。圖／取自鄭明典臉書
東南風的潮濕空氣到。圖／取自鄭明典臉書

「東南風的潮濕空氣到」，前中央氣象局長鄭明典在臉書PO出衛星雲圖，他表示，看雲圖很直觀，有些細微的變化看不出來，但是也已經可以看出不少大趨勢。海面上的雲團，通常代表不穩定區，或是潮濕區，接近陸地就會增加陸地上的降雨機率。

他說，今天的午後對流範圍會大一些，提醒注意。

中央氣象署表示，今、明兩天東部、東南部地區及恆春半島有局部短暫陣雨或雷雨，東南部地區及恆春半島有局部大雨發生的機率，基隆北海岸、東北部地區、大台北山區及澎湖、金門、馬祖亦有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後桃園以南地區有局部短暫雷陣雨，今天午後中南部地區、明天午後新竹以南地區有局部短延時大雨發生的機率。

雷雨 桃園 衛星 氣象署 鄭明典

相關新聞

熱浪催人老！研究揭密：連兩年遇熱浪 加速老化8至12天…效應會累積

本周一發表的一項研究指出，極端熱浪會加速人體老化。

高空冷心低壓在台灣附近 中南部午後熱對流雷雨 慎防冰雹

注意午後熱對流雷雨，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，今天中低層持續受到太平洋高壓外圍偏...

研究：少吃超加工食品 減重效果好一倍

少吃超加工食品不只有益健康，對減肥也有奇效。

又有颱風將生成？賈新興預期下周有2熱帶系統發展

又有颱風將生成？台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」表...

雄監風雲／扛6條人命談判 槍響後檢痛哭：哪裡講錯話？

連續14小時與囚犯交涉，最終六名暴動的囚犯以自戕告終，當時與鄭立德等人往來數十通電話的檢察官陳俊秀，一度情緒無法平復，隻身一人待在廁所回想談判哪一環節出了問題？「六條人命像掛在身上，凌晨5點的那幾聲槍響，是我人生中最遺憾的時刻」，他以簡單幾句話，概括當時心境。 ★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

