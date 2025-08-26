東南風的潮濕空氣到 鄭明典示警：今天午後對流範圍會大一些

連續14小時與囚犯交涉，最終六名暴動的囚犯以自戕告終，當時與鄭立德等人往來數十通電話的檢察官陳俊秀，一度情緒無法平復，隻身一人待在廁所回想談判哪一環節出了問題？「六條人命像掛在身上，凌晨5點的那幾聲槍響，是我人生中最遺憾的時刻」，他以簡單幾句話，概括當時心境。 ★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

2025-08-26 07:00