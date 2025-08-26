聽新聞
東南風的潮濕空氣到 鄭明典示警：今天午後對流範圍會大一些
「東南風的潮濕空氣到」，前中央氣象局長鄭明典在臉書PO出衛星雲圖，他表示，看雲圖很直觀，有些細微的變化看不出來，但是也已經可以看出不少大趨勢。海面上的雲團，通常代表不穩定區，或是潮濕區，接近陸地就會增加陸地上的降雨機率。
他說，今天的午後對流範圍會大一些，提醒注意。
中央氣象署表示，今、明兩天東部、東南部地區及恆春半島有局部短暫陣雨或雷雨，東南部地區及恆春半島有局部大雨發生的機率，基隆北海岸、東北部地區、大台北山區及澎湖、金門、馬祖亦有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後桃園以南地區有局部短暫雷陣雨，今天午後中南部地區、明天午後新竹以南地區有局部短延時大雨發生的機率。
