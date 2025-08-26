又有颱風將生成？賈新興預期下周有2熱帶系統發展

又有颱風將生成？台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」表示，觀察下周三至下周四在南海一帶，有熱帶系統發展的趨勢，預估其朝海南島方向移動的機率高。另外，觀察下周五後在菲律賓東方外海一帶，熱帶系統發展的狀況。

他說，短期氣候預測顯示，9月7日起至14日，在南海至嘉義以南降雨有偏多的趨勢，9月下旬台中以北降雨有偏多的趨勢。9月上旬至中旬有利颱風生成環境暫歇息，9月下旬起至10月底環境有利颱風生成。

未來天氣重點，賈新興表示，近期太平洋高壓偏強，為高溫悶熱、東南方水氣多、午後西北雨天氣型態。明天至周六，南台東至鵝鑾鼻一帶有零星短暫雨，午後苗栗以南及宜花東有零星短暫陣雨。周日，花東及屏東有局部短暫雨，午後桃園以南有局部短暫陣雨，花東亦有零星短暫陣雨。

賈新興表示，下周一，清晨南台東至鵝鑾鼻一帶有零星短暫雨，午後竹苗以南山區及嘉南高有局部短暫陣雨，花東亦有零星短暫陣雨。下周二，午後西半部及宜蘭有局部短暫陣雨。下周三，清晨苗栗至台南沿海有零星短暫雨，午後桃園以南有局部短暫陣雨。下周四，午後桃園以南有局部短暫陣雨， 其它地區亦有零星短暫雨。超過5天後預報變動度大、不確定性較高，留意最新的預報資訊。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。