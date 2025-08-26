酷熱今飆38度極端高溫 吳德榮：颱風好發期 下1個動向近似劍魚

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今天至周六各地晴時多雲，高溫炎熱。今天仍有38度左右的極端高溫，要防曬、防中暑。本報資料照片
今天至周六各地晴時多雲，高溫炎熱。今天仍有38度左右的極端高溫，要防曬、防中暑。本報資料照片

今天至周六各地晴時多雲，高溫炎熱；中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今天仍有38度左右的極端高溫，要防曬、防中暑。北部23至38度、中部23至36度、南部24至37度、東部22至35度。

南方水氣漸增，吳德榮表示，花東及屏東偶有局部短暫降雨的機率，大氣不穩定，山區午後有局部陣雨或雷雨，偶有擴及中南部平地的機率；需注意大雷雨伴隨雷擊、強風、瞬間強降雨、冰雹的發生。

吳德榮表示，周日、下周一南方水氣北移，各地多雲時晴，高溫微降、北台灣仍偏熱；東半部及南部偶有局部短暫降雨，各地區午後有局部陣雨或雷雨的機率，其中仍有大雷雨的發生的機率。

至於颱風消息，吳德榮表示，歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今天菲律賓東方海面有熱帶擾動醞釀，明天進入南海，周四、周五緩慢發展，有成颱機率，偏西進行，動向近似劍魚，對台無威脅。美國系集模式（GEFS）模擬顯示，熱帶系統強度偏弱，系集平均路徑亦類似劍魚。模式模擬更顯示，下周還有其他熱帶系統，在台灣東南方海面活動，西北太平洋仍處颱風好發期。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

歐洲模式28日20時模擬圖（左圖）顯示，熱帶擾動進入南海，發展緩慢，有成颱機率，偏西進行，動向近似劍魚。美國系集模式模擬（右圖，取自weathernerds）顯示，熱帶系統強度偏弱，系集平均（粗黑）路徑亦類似劍魚。圖／取自「洩天機教室」專欄
歐洲模式28日20時模擬圖（左圖）顯示，熱帶擾動進入南海，發展緩慢，有成颱機率，偏西進行，動向近似劍魚。美國系集模式模擬（右圖，取自weathernerds）顯示，熱帶系統強度偏弱，系集平均（粗黑）路徑亦類似劍魚。圖／取自「洩天機教室」專欄

高溫 大雷雨 吳德榮

延伸閱讀

劍魚估今增為中颱 吳德榮：另有颱風恐發展

今起3天晴朗酷熱 飆38度極端高溫 吳德榮：熱帶擾動成颱也無威脅

午後強對流防大雷雨 吳德榮：明起酷熱飆38度極端高溫

午後強對流恐大雷雨 還有颱風？ 吳德榮分析2熱帶系統威脅台灣機率

相關新聞

酷熱今飆38度極端高溫 吳德榮：颱風好發期 下1個動向近似劍魚

今天至周六各地晴時多雲，高溫炎熱；中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示...

花蓮對飛韓國仁川 預計11月13日首航

花蓮縣政府近年拓展國外直飛航班，繼去年直飛香港後，縣府昨證實，花蓮往返韓國仁川機場預計11月13日起，每周固定2航班。許...

93歲繪本作家鄭明進 獲金鼎獎特別貢獻獎

文化部昨公布第四十九屆金鼎獎得獎名單及特別貢獻獎得主，繪本作家鄭明進獲特別貢獻獎。文化部也宣布推出「下一本書」獎勵機制，...

清晨5時10分台東縣近海規模4.0地震 最大震度2級

中央氣象署發布小區域有感地震報告，今天清晨5時10分，在台東縣政府南南西方36.5公里，位於台灣東南部海域，發生芮氏規模...

防室內外熱傷害應規律喝水 白天每小時飲用200cc

近日氣溫屢創新高，全台熱到像烤番薯。中央氣象署發布「高溫資訊」，北部恐出現38℃極端高溫，白天紫外線達危險等級。衛福部國...

健康主題館／9成胃癌 與幽門螺旋桿菌有關

許多人對於脹氣、反胃、胃酸逆流、食欲不振等胃部不適習以為常，容易忽略身體警訊。胃癌早期沒有症狀，聯安診所內視鏡室主任徐兆...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。