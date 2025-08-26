酷熱今飆38度極端高溫 吳德榮：颱風好發期 下1個動向近似劍魚

今天至周六各地晴時多雲，高溫炎熱；中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今天仍有38度左右的極端高溫，要防曬、防中暑。北部23至38度、中部23至36度、南部24至37度、東部22至35度。

南方水氣漸增，吳德榮表示，花東及屏東偶有局部短暫降雨的機率，大氣不穩定，山區午後有局部陣雨或雷雨，偶有擴及中南部平地的機率；需注意大雷雨伴隨雷擊、強風、瞬間強降雨、冰雹的發生。

吳德榮表示，周日、下周一南方水氣北移，各地多雲時晴，高溫微降、北台灣仍偏熱；東半部及南部偶有局部短暫降雨，各地區午後有局部陣雨或雷雨的機率，其中仍有大雷雨的發生的機率。

至於颱風消息，吳德榮表示，歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今天菲律賓東方海面有熱帶擾動醞釀，明天進入南海，周四、周五緩慢發展，有成颱機率，偏西進行，動向近似劍魚，對台無威脅。美國系集模式（GEFS）模擬顯示，熱帶系統強度偏弱，系集平均路徑亦類似劍魚。模式模擬更顯示，下周還有其他熱帶系統，在台灣東南方海面活動，西北太平洋仍處颱風好發期。