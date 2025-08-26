聽新聞
花蓮對飛韓國仁川 預計11月13日首航

聯合報／ 記者王思慧／花蓮報導
花蓮縣政府推廣國外直飛航班，花蓮往返韓國仁川機場預計在11月13日起，每周固定有2班航班，圖為花蓮航空站。本報資料照片
花蓮縣政府推廣國外直飛航班，花蓮往返韓國仁川機場預計在11月13日起，每周固定有2班航班，圖為花蓮航空站。本報資料照片

花蓮縣政府近年拓展國外直飛航班，繼去年直飛香港後，縣府昨證實，花蓮往返韓國仁川機場預計11月13日起，每周固定2航班。許多花蓮人開心表示，期待迎接韓國觀光客市場到東部，花蓮人也不用再舟車勞頓到北部才能出國玩。

縣府5月與韓國可依航空（Aero K）簽署啟動直航合作備忘錄（MOU）。縣長徐榛蔚說，這是台韓觀光合作重要里程碑，象徵花蓮邁向國際，強化航空市場的布局決心。

花蓮有旅行業者已著手規畫遊程，觀光處長余明勲證實，花蓮往返韓國仁川機場的直航班機預計11月13日起首航，每周四、日有航班。

余明勲指出，韓國來台遊客人數近年超越日本，許多國人熱愛到韓國觀光，看好直飛成效。依花蓮直飛香港經驗，每名港客平均停留花蓮5天4夜，透過直航希望拉長韓國客在花蓮停留時間。

花蓮觀光協會理事長陳義豐表示，若是周日從韓國直飛花蓮可待5天，於周四離境，對韓客觀光市場有信心，住房率有望提升，已有韓語能力的導遊準備迎客。

陳姓男子住花蓮機場附近，他說，日後到韓國不用多花時間先到北部等搭機，省一筆開銷。

接下來是否促成花蓮直飛日本？余明勲透露，已和日方談好航班，但整體飛機量能不足尚未開通，正與航空公司持續協調。

