今年首例本土登革熱 高雄鼓山4人群聚

衛福部疾管署昨天傍晚公布國內首例登革熱本土病例，共4例確診，均住高雄鼓山區，為社區群聚疫情。除指標個案外，其他3例包含同住2人、鄰居1人。疾管署發言人曾淑慧說，此本土登革熱個案，創近10年來最晚紀錄。

高市衛生局表示，今年首起本土登革熱疫情，其中3例為家庭群聚。50多歲男性先發病，經擴大採檢，發現2名家人及1名鄰居也確診，4人皆住院隔離治療中。

衛生局說明，指標個案8月23日出現頭痛、惡心、食慾不振等症狀，隔日掛急診，採檢為NS1陽性，經實驗室檢驗確認為PCR陽性第二型。防疫人員擴大採檢，發現指標個案妻子、同住的20多歲姪子及50多歲女性鄰居均為陽性。

曾淑慧表示，經高雄市衛生局擴大採檢101人發現，與指標個案的同住的20多歲侄子，8月22日曾出現發燒、頭痛等疑似症狀，案妻及女性鄰居則無症狀。衛生局疫調時，在指標個案住家附近發現登革熱病媒蚊的陽性孳生源，不排除持續擴大採檢。

曾淑慧說，2016年起歷年本土登革熱現蹤時間，最早為6月3日，2022年為是8月1日發生，今年本土首例登革熱個案發生在8月23日，創近10年來最晚出現紀錄。

疾管署提醒，目前正值登革熱流行季節，近期各地陸續有降雨，請民眾落實環境整頓與孳生源清除，雨後加強巡檢，以降低病媒蚊的密度。

高市衛生局則表示，指標性個案住家周邊家戶囤積大量容器雜物，衛生局共查獲61個積水容器，其中29個孳生大量病媒蚊幼蟲及成蚊，均依法開單。民眾住家室內外經查獲孳生病媒蚊，最高處新台幣1萬5000元。