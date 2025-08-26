聽新聞
今年首例本土登革熱 高雄鼓山4人群聚

聯合報／ 記者徐白櫻沈能元／連線報導
高市衛生局人員發現，指標性個案住家周邊家戶囤積大量容器及雜物，共查獲61個積水容器，其中29個孳生大量病媒蚊幼蟲及成蚊。圖／高市衛生局提供
高市衛生局人員發現，指標性個案住家周邊家戶囤積大量容器及雜物，共查獲61個積水容器，其中29個孳生大量病媒蚊幼蟲及成蚊。圖／高市衛生局提供

衛福部疾管署昨天傍晚公布國內首例登革熱本土病例，共4例確診，均住高雄鼓山區，為社區群聚疫情。除指標個案外，其他3例包含同住2人、鄰居1人。疾管署發言人曾淑慧說，此本土登革熱個案，創近10年來最晚紀錄。

高市衛生局表示，今年首起本土登革熱疫情，其中3例為家庭群聚。50多歲男性先發病，經擴大採檢，發現2名家人及1名鄰居也確診，4人皆住院隔離治療中。

衛生局說明，指標個案8月23日出現頭痛、惡心、食慾不振等症狀，隔日掛急診，採檢為NS1陽性，經實驗室檢驗確認為PCR陽性第二型。防疫人員擴大採檢，發現指標個案妻子、同住的20多歲姪子及50多歲女性鄰居均為陽性。

曾淑慧表示，經高雄市衛生局擴大採檢101人發現，與指標個案的同住的20多歲侄子，8月22日曾出現發燒、頭痛等疑似症狀，案妻及女性鄰居則無症狀。衛生局疫調時，在指標個案住家附近發現登革熱病媒蚊的陽性孳生源，不排除持續擴大採檢。

曾淑慧說，2016年起歷年本土登革熱現蹤時間，最早為6月3日，2022年為是8月1日發生，今年本土首例登革熱個案發生在8月23日，創近10年來最晚出現紀錄。

疾管署提醒，目前正值登革熱流行季節，近期各地陸續有降雨，請民眾落實環境整頓與孳生源清除，雨後加強巡檢，以降低病媒蚊的密度。

高市衛生局則表示，指標性個案住家周邊家戶囤積大量容器雜物，衛生局共查獲61個積水容器，其中29個孳生大量病媒蚊幼蟲及成蚊，均依法開單。民眾住家室內外經查獲孳生病媒蚊，最高處新台幣1萬5000元。

發燒 高雄市 登革熱 家庭群聚

相關新聞

花蓮對飛韓國仁川 預計11月13日首航

花蓮縣政府近年拓展國外直飛航班，繼去年直飛香港後，縣府昨證實，花蓮往返韓國仁川機場預計11月13日起，每周固定2航班。許...

93歲繪本作家鄭明進 獲金鼎獎特別貢獻獎

文化部昨公布第四十九屆金鼎獎得獎名單及特別貢獻獎得主，繪本作家鄭明進獲特別貢獻獎。文化部也宣布推出「下一本書」獎勵機制，...

防室內外熱傷害應規律喝水 白天每小時飲用200cc

近日氣溫屢創新高，全台熱到像烤番薯。中央氣象署發布「高溫資訊」，北部恐出現38℃極端高溫，白天紫外線達危險等級。衛福部國...

健康主題館／9成胃癌 與幽門螺旋桿菌有關

許多人對於脹氣、反胃、胃酸逆流、食欲不振等胃部不適習以為常，容易忽略身體警訊。胃癌早期沒有症狀，聯安診所內視鏡室主任徐兆...

過敏性鼻炎 新式手術可改善7成症狀

異位性皮膚炎、過敏性鼻炎及氣喘是常見的過敏性疾病，被稱為「過敏三兄弟」，其中唯一可以手術治療的就是過敏性鼻炎。如果透過新...

健康你我他／個人資產縮水 延後退休人生

做動物退休力測驗已第3年，雖然還未退休，但體會到退休人生已在不遠處等我，所以藉由年年測驗來提醒自己還有哪些準備不足。

