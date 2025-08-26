台北區預估點值優於去年！個別總額新制 健保署：患者照護未縮水

衛福部健保署今年起推動「個別醫院總額」新制，外界擔心，醫院為求盈餘，恐自限掛號、手術及檢驗檢查，影響患者就醫權益。不過，第二季預估健保點值出爐，台北區預估點值接近○點九五元，優於去年同期○點八八元，且並未出現患者權益受損情況。

「個別醫院總額」為每家醫院均有年度健保點數預設上限，超過上限，健保打折給付，或「斷頭」不給付。因擔心總額爆表，多做多賠，中南部某些大醫院私下限制門診掛號人數、延後開刀，不少患者光等待核磁共振等高階檢驗檢查，就可能得花上好幾個月，台北區係於第二季上路，部分醫界人士憂心，類似慘況也可能在大台北地區上演。

對此，健保署長石崇良表示，台北區實施新制後，並未發生醫療人球事件，也沒增加醫療照護難度，未對患者權益造成損害，且第二季成績不錯，目前僅部分醫院健保點數超過預設上限將不予以給付。

據了解，台北區只有一家醫學中心於第二季點數超過預設上限，不予給付三千多萬，看似賠錢，但實際收入仍是多於去年同期，加上自費部分，因此，整體營收仍為正成長，仍有盈餘。

過往健保總額為每區統一點值，如同吃大鍋飯，而「個別醫院總額」係由各醫院自行調控點值申報量，台灣醫務管理學會理事長洪子仁表示，台北區醫院第二季實施「個別醫院總額」，點值逼近○點九五元，比第一季點值每點○點九三六六還好。如以○點九四元保守估算，較去年同期○點八八元，每一點值約增○點○六元，對一年健保申報量達六十億元的大醫院來說，一季就增九千萬元收入。

為何點值優於預期？洪子仁表示，關鍵在於醫療預算總額高於民眾醫療需求，今年總額成長率接近百分之八，約莫增加七百多億元，因為「錢足夠多」，所以醫院在沒有縮減現有醫療服務情況下，也能賺錢，但如果未來成長率下降，確實可能損及民眾醫療權益。