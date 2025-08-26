聽新聞
93歲繪本作家鄭明進 獲金鼎獎特別貢獻獎

聯合報／ 記者陳宛茜／台北報導
第四十九屆金鼎獎特別貢獻獎由兒童文學家、繪本作家鄭明進獲得。圖／鄭明進提供
第四十九屆金鼎獎特別貢獻獎由兒童文學家、繪本作家鄭明進獲得。圖／鄭明進提供

文化部昨公布第四十九屆金鼎獎得獎名單及特別貢獻獎得主，繪本作家鄭明進獲特別貢獻獎。文化部也宣布推出「下一本書」獎勵機制，讓獲得國家級獎項的作家，可申請創作下一本書的獎勵金，激勵作家持續創作。

鄭明進是台灣重量級兒童文學作家，一九三二年生於台北，迄今已出版近五十本插圖或圖畫書，其中多部作品被譽為台灣童書經典。他深耕兒童圖畫書與美術教育，投注一生心力推動台灣繪本，對台灣兒童文學發展影響深遠。

金鼎獎評審團指出，鄭明進引進各國繪本，擔任選書及翻譯、顧問的角色。他曾參與「小學生畫刊」等叢書編輯出版工作，編寫、出版傑出圖畫書插畫家系列，為台灣童書在創作與推廣上樹立重要典範。鄭明進充滿熱情與愛，年逾九十歲仍持續以創新精神，為兒童美術與兒童文學、兒童文化做出傑出貢獻。

文化部表示，針對曾獲國內外重要圖文獎項創作者，今年正式推出「下一本書」的獎勵機制。一月一日之後，以國家語言創作圖書獲金鼎獎（文學圖書獎、兒童及少年圖書獎、圖書插畫獎）、台灣文學金典獎、金繪獎、金漫獎等國家級獎項，或是重要國際獎項者，均可申請創作下一本書的獎勵金。

金鼎獎頒獎典禮預計於九月舉行，文化部將廣邀學校、圖書館、書店辦理獲選書展及作家講座。

