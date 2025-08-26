聽新聞
美暫停小額包裹免稅 中華郵政今起停收寄美商品郵件

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北報導

美國宣布今年八月廿九日起全面暫停低價商品的小額豁免關稅優惠，中華郵政昨天宣布，今天起暫停收寄發往美國的商品類郵件，受影響範圍包含國際商品快捷、國際包裹、國際ｅ小包、國際掛號小包及國際平常小包。

中華郵政說明，去年寄到美國的商品類郵件約卅四萬件，商品大多為八百美元以內（約新台幣二萬四千多元）的產品，但也有超過八百美元價值的包裹，是包含電商產品或寄給親朋好友的物品包裹類，估算年營收約新台幣三點六億元。

美國從八月廿九日起全面暫停低價商品的小額豁免關稅優惠，所有寄往美國等於或低於八百美元的進口郵件，均須繳納關稅。

中華郵政昨宣布，今天起暫停收寄發往美國商品類郵件。但文件類郵件仍可正常收寄，如文件類快捷、信函、明信片、郵簡、印刷物、新聞紙等。民眾如有寄往美國商品類郵件，仍可透過DHL、FedEx等商業快遞代收服務寄送。

