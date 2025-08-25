詩人醫師曾貴海逝世週年 新古典室內樂團樂音紀念

集社會運動家、詩人、醫生、國策顧問等多重身分的醫師曾貴海2024年8月辭世，新古典室內樂團日前推出「紀實音樂劇場－歸來去」這部具有客家人文與生命哲學的作品，紀念曾貴海逝世週年。

新古典室內樂團今天發布新聞稿表示，「紀實音樂劇場－歸來去」由劇場導演林羣翊與藝術總監陳欣宜共同導演，音樂委託金曲獎作曲家劉聖賢以及新銳作曲家劉道文進行創作，融合古典、搖滾、BossaNova、爵士等多元風格。劇本以曾貴海的16首詩文為主軸，建構了一個客家詩歌與當代劇場的舞台。

「紀實音樂劇場－歸來去」24日在衛武營國家藝術文化中心戲劇院演出，到場欣賞的嘉賓包括曾貴海妻子黃翠茂，還有民主進步黨立法委員邱議瑩、許智傑；監察委員范𢁉綠、海洋委員會主委管碧玲、客家委員會主委古秀妃、高雄市議員張博洋、高雄市文化局長王文翠等。

陳欣宜說，「紀實音樂劇場－歸來去」希望讓民眾感受曾貴海畢生為台灣族群與這片土地的無私奉獻。

陳欣宜表示，2017年樂團開始以曾貴海的詩選為藍本創作，「雖然過程充滿挑戰，但曾貴海醫師的精神提醒著我，藝術不僅是美感的展現，更是生命價值的傳遞。」