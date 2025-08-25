醫院突急徵美甲師「做一事」 苦主曝：開刀少這步驟被退診

現代不少人都有做光療美甲的習慣，一名美甲師分享近日突然接獲醫院通知，需要協助病患「緊急卸甲」，她立刻安排時間備齊所需材料及工具前往支援，貼文一出，立刻引發網友熱議，驚覺原來開刀前指甲上不能留有美甲，否則恐影響醫療判斷。

這名美甲師在Threads上發文，表示原本要幫男友慶生，突然收到訊息說林口長庚醫院的加護病房需要緊急卸甲，詢問了10幾個美甲師都無人願意去，原PO於是詢問男友，男友對她說：「能幫助到別人才是最重要的」，原PO馬上收拾卸甲的用具前往醫院幫病人卸甲。

她坦言從來沒有想過一個簡單的卸甲可以幫助到人，感謝當初在醫院附近上班，讓她知道原來社會有這樣的需要，她也分享緊急卸甲需要注意的地方及所需用具給同業，引來不少美甲師留言「看完決定把可緊急卸甲加入自介中！謝謝妳的文章，非常詳細，我不希望我接到這種狀況，但我希望我能在別人需要幫助時能成為一份助力」、「謝謝妳的分享！我也想開這個服務，但一直很擔心會不會準備不夠周到」、「之前遇到看診當下馬上約手術，45分鐘內要卸除美甲真的超緊繃」。

事實上有醫生曾指出全身麻醉的手術因須量測血氧濃度，量測的方式全靠小小的儀器夾在手指上頭，不論是光療或有色指甲油，都會遮蔽紅外線，影響數據的準確度，因此務必在手術前找美甲師卸除光療美甲。

貼文一出，網友紛紛留言「學到一課了」、「現在才知道有美甲不能開刀」、「每間醫院要求不一樣，如果要手術，有的要手腳全卸，有的四肢各卸一指，先問清楚比較保險」、「有一次等了一個多月的手術終於可以開了，去卸指甲，我堅持手全卸，腳我想說好像沒差就沒卸，去醫院被退貨，讓我重排、去把腳卸掉才能來，手上還有透明底膠都要卸掉，我哭到不行，所以我覺得不要心存僥倖…」、「朋友好不容易排到了手術，結果因為光療，就被退診、改期，她等了五個月才再排到手術」、「某些醫院甚至有大半夜可以配合的卸甲師，真的太感謝，可見這件事情的重要性」。