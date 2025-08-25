桃園留美生推泰雅英語繪本 贈歐美傳原民文化

快訊

中央社／ 桃園25日電

6名來自桃園市的美國留學生促成泰雅族語及英語雙語繪本出版，並在今天於桃園市府舉辦發表會，首刷2000本將寄贈美國及歐洲英語系國家，未來還將推出其他原民母語雙語繪本。

桃園市長張善政表示，2本繪本中的「小米的一生」以小米為主題，不僅是台灣原住民族的重要農作物，能提供澱粉、釀酒，更象徵族群飲食文化；「奶奶的農作物」則呈現原鄉耕作情境與生活智慧。兼具文化特色與教育價值的繪本，十分適合作為國際文化交流媒介。

原住民族行政局表示，桃園市原住民族人口已達8萬8385人，居全國第2，這次雙語繪本還規劃於9月赴美國波士頓舉辦新書發表會，2本繪本共印行2000冊，將分送至美國多所大學與圖書館，以及歐洲英語系國家如英國、愛爾蘭等，並同步於美國亞馬遜購書通路上架。

原民局說，雙語繪本計畫發起與編輯製作團隊，包括楊定凱、楊允禾、鍾宜縈、鍾承祐、鍾宜臻、鍾承泰，6人目前都在美國求學，其中楊定凱、鍾承祐、鍾承泰也出席今天的新書發表會。

楊定凱接受媒體聯訪表示，6人從小就常到復興區接觸原民文化，長大前往美國念書時，希望外國朋友除了珍珠奶茶等美食也能了解台灣原住民文化，因此選擇從最簡單易懂的繪本開始，期盼透過雙語繪本，讓世界看見台灣原住民文化。

鍾承祐指出，這2冊繪本雖然難度不高，但面對來自不同文化背景的外國朋友，如何透過更簡單的方式傳達泰雅文化是一大挑戰，但6人都願意接受挑戰。

美國 原住民族

