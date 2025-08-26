聽新聞
過敏性鼻炎 新式手術可改善7成症狀

聯合報／ 巫承融／臺北醫學大學雙和醫學中心耳鼻喉科醫師

異位性皮膚炎、過敏性鼻炎及氣喘是常見的過敏性疾病，被稱為「過敏三兄弟」，其中唯一可以手術治療的就是過敏性鼻炎。如果透過新式的微無創後鼻神經燒灼阻斷手術治療，可改善鼻過敏症狀達70%以上。

根據統計，台灣每4人就有1人罹患過敏性鼻炎。過敏性鼻炎和遺傳有很大的關係，父親或母親患有過敏性鼻炎，小孩有29%的機會罹患；父親和母親皆有過敏性鼻炎，小孩則有高達47%的機會得到。

過敏性鼻炎藥物治療效果不佳的患者，也可以手術治療。傳統手術有兩種：一種是二氧化碳鼻雷射手術燒灼鼻黏膜，約維持6至12個月，但無法治癒，常在鼻黏膜恢復之後，若沒有好好保養，過敏症狀會復發；另一種是翼管神經切除術，在全身麻醉下使用內視鏡將翼管神經切除，可大幅改善鼻子過敏情況，但容易產生乾眼併發症，一般病患對此手術的接受度偏低。

較新式的手術是「後鼻神經阻斷手術」，則是採內視鏡手術利用專利的工具來阻斷下游的後鼻神經，切斷鼻過敏訊號傳遞，來降低鼻過敏症狀，平均手術時間約30分鐘，效果不亞於翼管神經阻斷手術，也較不會有術後乾眼症的發生。

雙和醫學中心針對後鼻神經燒灼阻斷手術進行些微調整，使用藍光雷射進行後鼻神經燒灼阻斷手術，簡稱「藍光雷射後鼻神經燒灼阻斷手術（BPN3)」，可避免病人在治療中出現嚴重頭痛，也避開了使用美國的專利工具，但能達到相同或是更好的手術治療效果。且使用藍光光纖的外徑約0.03公分，傷口更小更細，幾乎達到微無創的境界。

很多人終其一生都為過敏性鼻炎所困擾，新式微無創後鼻神經燒灼阻斷手術，讓以往藥物治療效果不佳或傳統手術效果不佳的病人，多了一個可以改善鼻過敏症狀的機會。但任何手術都有風險，只有經過耳鼻喉科醫師的專業評估和病人的醫病共享決策，才能夠將手術風險降至最低。

