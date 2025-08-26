健康你我他／個人資產縮水 延後退休人生

做動物退休力測驗已第3年，雖然還未退休，但體會到退休人生已在不遠處等我，所以藉由年年測驗來提醒自己還有哪些準備不足。

第一次測驗是「做自己貓熊」，退休力52分，低於平均值57分；去年是「翩翩蝴蝶」，分數進步到69分，高於平均59分；今年測得「暖男水豚」，分數降至62分，但高於平均58分，算勉強及格。

對於退休力這事，很難有人有絕對的信心，可確保萬無一失。最近常閱讀關於日本退休案例的報導，當事人大多估算到財富夠用才放心地退休，但退休後卻發現很多始料未及的情況，例如兒孫、手足要求「金援」，到鄉下享受退休生活反而支出比都市更高，更不用提到萬一健康出狀況了。

現實生活裡，自從疫情過後，這兩、三年物價飛漲很有感，今年美國對等關稅衝擊更是雪上加霜，通膨加上股市震盪，對於個人資產造成明顯的縮水，雖然我今年測得的財務仍維持在80分左右，但遠比去年更沒信心，感覺財富自由門檻離我又更遠了，自然更不能輕言退休。

既然不能像有些好友早早退休，但又意識到體力不待人，所以我努力維持工作及休閒生活並進，這幾年我利用工作之餘，投入爬山的興趣，透過與同好一同攀爬台灣的百岳，除了享受休閒生活外，也可以鍛鍊身體提升健康，並為未來的退休生活先打底。