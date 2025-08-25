公視「藝術很有事」開箱涂豐恩私宅 走進閱讀日常

走進有理文化總編輯、故事Story Studio創辦人涂豐恩私宅，公視藝文紀錄片「藝術很有事」即日起推出「我的私房地」單元第2支短片，開箱涂豐恩的閱讀日常。

涂豐恩1984年生，大三自台大工商管理學系，轉至歷史系，取得台大歷史所碩士學位後，歷經8年苦讀，後攻讀美國哈佛大學東亞語言文化博士。哈佛就學期間創立「故事Story Studio」，37歲出任有46年歷史的聯經出版總編輯，41歲創辦有理文化擔任總編輯。

在短片「無所不在的歷史 涂豐恩」中可見書充滿了涂豐恩的生活。他興趣廣泛，在片中坦言滿屋子的書常常來自於自己想研究、出版、或朋友贈送。那些放在地上的書，多半是他正在研究的課題，暫不會歸回書架。

涂豐恩形容自己「不是因為喜歡讀書，而是覺得書能幫助達成任務」，任何興趣都能透過書找到對應的主題，而且，有頭有尾、闡述作者要傳達的核心價值，這也是書無可取代最重要的特質。像是曾為了研究1920年代的台灣歷史，特別去二手書店搜羅如「台灣社會運動史」這類日治時代出版舊書。

對涂豐恩來說，歷史是理解世界的鑰匙，書是通往任何興趣的入口。閱讀不只是知識的累積，更是把零散的片段拼成一幅更大的圖像。他更認為「任何東西都有歷史」，像是他與國立台灣歷史博物館合作「看得見的台灣史」套書，透過日常文物如透過玉山衛生紙、當時青年日記等，將歷史拉近人類生活。

至於自身的閱讀習慣，他形容自己不需要特別的空間或儀式，「大概抓到書就能看，甚至邊走邊看。」桌上常常堆著一落「待命」的書籍，隨時翻讀。他最近閱讀尼采的代表作「查拉圖斯特拉如是說」，書中對「市場裡表演者博取注意力」的描述，讓他認為19世紀文字描繪情景跟現今網路KOL現象非常相似。

「無所不在的歷史 涂豐恩」現於「藝術很有事」youtube頻道上架。