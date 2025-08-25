威瑪藝術節開幕 台馬戲團FOCASA重現社子島樣貌

德國年度重要藝文盛事「威瑪藝術節」22日開幕，來自台灣的FOCASA福爾摩沙馬戲團23日晚間在威瑪德意志國家劇院登場，以作品「苔痕」（Moss）為藝術節「台灣焦點」單元打頭陣。

這齣作品以工地圍籬、電線桿與廣告紙重現台北社子島場景，結合馬戲技巧與舞蹈，帶領德國觀眾走入台灣在地故事。演出結束後，全場觀眾起立鼓掌，掌聲不斷。

藝術節總監海姆克（Rolf Hemke）在開演前特別上台致詞，感謝台灣藝術團隊與官方單位的支持，強調台灣表演藝術為藝術節帶來嶄新視野，讓節目更加多元。

「苔痕」誕生於疫情期間，由FOCASA與德國團隊Peculiar Man跨國共創。靈感來自馬戲團曾在社子島的排練場，以及當地長年面臨的都市更新壓力。

演出中，表演者在舞台搭建的工地場景裡攀爬鐵架、從高處墜落，再彼此追逐奔跑，時而聚在一起、時而各自散開。這些動作不僅展現馬戲技巧，也呼應團隊在社子島的成長經驗與聚散故事，讓觀眾從具體場景感受到時間的流轉與人生的無常。

德國藝評雜誌「德國舞台」（die deutsche Bühne）評論指出，「苔痕」嘗試將馬戲藝術與敘事結合，令人印象深刻。雜誌形容，作品日常片段略顯鬆散，但在雜耍、大環、倒立與扯鈴等橋段展現出驚人的技巧與能量，讓歐洲觀眾首次見識台灣馬戲的多樣魅力。

正式演出前一天，FOCASA於劇院廣場舉辦街頭表演，表演者在露天空間展示絕技，與觀眾熱情互動。赴現場觀演的台北駐德文化組組長張翔裕指出，許多民眾在觀賞街頭演出後臨時購票，劇院票房隨之大幅增加。

他表示，原本團隊以為三樓視線不佳不會開放，但最終一、二樓全數售罄，三樓也啟用售票，現場座無虛席，演出後謝幕掌聲不斷。

威瑪藝術節是德東規模最大的當代藝術節，今年以「勇敢生活」為題，規劃約150場節目，包含23齣首演與首度亮相作品。

今年台灣連續第五年參與藝術節。除了FOCASA的「苔痕」，布拉瑞揚舞團、驫舞劇場、河床劇團及新媒體藝術家劉辰岫也將陸續登場，呈現當代馬戲、舞蹈與裝置等多元創作。

張翔裕分享，他在藝術節服務台詢問節目冊時，工作人員見到亞洲面孔，主動介紹「今晚有台灣的演出」。他強調，文化部與威瑪藝術節合作多年，讓「台灣」逐漸在這座位於德國中心的小城具象化。

對當地人來說，過去台灣只是個遙遠的名字，如今透過藝術節與台灣藝術家面對面交流，台灣在他們心中變得更真實、也更立體。「苔痕」便是其中的例子，透過敘事與舞台設計，成功讓德國觀眾「一秒到台灣」，沉浸式感受一部分台灣生活風貌。