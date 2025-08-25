個別醫院總額...全國醫院點值突破0.95 石崇良：新制上路成效不錯

今年健保總額9286億元，行政院國發會審議明年健保總額成長率，目前預計採高推估5.5%方案，明年健保總額高達9883.1億元，逼近兆元。但健保財務仍然緊繃，衛福部健保署今年推動個別醫院總額新制，台北區醫院第二季上路，最新點值預估出爐，全國醫院、中醫、牙醫部門健保點值均逾0.95元，僅西醫基層未達0.95元。

健保署長石崇良指出，新制上路後，成效相當不錯。石崇良今於「2025行政院生技產業策略資議委員會議」接受媒體訪問表示，經預估各醫院第二季申報健保點數，全國醫院部門平均點值每點逾0.95元，牙醫每點超過1元，中醫部門0.97元，西醫基層為0.946元，也逼近0.95元左右。

個別醫院總額為每家醫院年度健保點數預設上限，超過上限，健保就打折或不給付，即所謂的「斷頭」。依健保署新統計，今年全國醫院部門第二季健保點值，經分階段折付後，預估每點0.9741元，去年同期僅0.9456元；西醫基層則是0.9446，去年同期0.9150；牙醫部門1.0104，去年同期0.9677；中醫部門0.9550，去年同期0.9290；透析治療0.9732，去年同期0.9413。

石崇良指出，個別醫院總額由各醫院自行調控，各有不同點值，不同以往健保總額為每區統一點值，如台北區去年第二季點值約為每點0.88元，需經補貼才能到達0.9元，今年同期不需補貼就能達0.9元以上，台大醫院第二季健保點值就已超過0.95元。

石崇良表示，截至目前為止，醫院對個別醫院總額反應正面，並未對患者權益造成損害。大家擔心的醫療人球事件並未發生，也沒有增加醫療照護難度。台北區一開始對此有所擔憂，但現在信心已逐漸建立。

據了解，台北區第二季個別醫院總額預估出爐後，僅部分醫院健保點數超過第四階，出現健保不給付的「斷頭」現象，不過金額不多，多數醫院沒有出現斷頭情形。

台灣醫務管理學會理事長、新光醫院副院長洪子仁說，台北區醫院第二季個別醫院總額上路後，相比第一季點值每點約0.9366元更好，如以0.94元估算，相較去年同期0.88元，點值約增0.06元。對一年健保申報量達60億元的大醫院來說，相當一季增加9000萬元，「醫院即使不改變行為，僅因點值提升，也能增加收入」，呼籲明、後年健保總額成長率維持5.5%以上，避免出現限診、減少開刀等排擠效應。

洪子仁說，整體來看，個別醫院總額是良性循環的開始。健保署財務支援有助於為醫護人員加薪，提升人力，穩定醫療環境，若總額成長率持續四年維持5.5%以上，有望追趕南韓的健康投資水平。