繼續熱！明天高溫上看37、38度 周四恐有熱帶性低氣壓生成

今天北部高溫上看38度，三峽更一度高達39.2度，中央氣象署預報員曾昭誠表示，明天西半部高溫約36度以上，新北五股、三峽甚至高溫上看37、38度，但隨著南方低壓通過呂宋島，明天午後雷陣雨將擴大至桃園以南，中南部有較大雨勢，周四低壓進入南海後就增強為熱帶性低氣壓，但對台灣影響不大。

根據氣象署資料指出，今天三峽出現高溫39.2度居冠，桃園蘆竹38.5度次之，新北五股38.4度排名第三，另外，台北內湖也出現37.2度高溫。

曾昭誠解釋，今天午後高溫主要與台灣環境風場偏東風至東南風有關，北部有過山沉降效應，導致氣溫特別高，因此新北、桃園均測到38度以上高溫，而新北三峽測得高溫39.2度，是因地理環境特殊，與周遭其他鄰近氣象站量值差異較大，只能代表該站附近溫度特性。

而中南部午後雷陣雨發展旺盛，是與高層冷心低壓有關。隨著冷心低壓遠離、南方低壓通過呂宋且帶來水氣，明天午後雷雨範圍將擴大至桃園以南，但雨勢相對會減弱。

颱風部分，曾昭誠表示，菲律賓東方海面的熱帶系統周四通過菲律賓進入南海時，有機會增強為熱帶性低氣壓。由於該處為低壓帶環境，後續仍有利於熱帶系統發展，是否有其他系統發展起來，下周可持續觀察。

針對未來1周天氣，曾昭誠指出，明天至周五（26至29日）環境風場為偏東風至東南風，天氣型態以午後雷陣雨為主，花東、恆春半島整天不定時有局部短暫陣雨，基隆北海岸、東北部有零星海上對流移入。

明、後2天（26、27日）南方低壓系統通過呂宋島時，午後雷陣雨範圍也會擴大至桃園以南，明天中南部有較大雨勢，後天新竹以南需留意短延時強降雨。

周四、周五（28、29日）低呀系統朝海南島前進，台灣附近水氣減少，午後中南部、北部山區有雷陣雨；周六至下周一（8月30日至9月1日）環境風場轉為南風，花東、恆春半島雨勢增加，有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲、午後有雷陣雨的天氣型態。

溫度部分，曾昭誠表示，明天受到東風沉降影響，西半部除了苗栗以外，其他地區高溫上看36度，尤其大台北、桃園地區、中南部近山區36度以上機率較高，而新北五股、三峽高溫甚至上看37、38度。