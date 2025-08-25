腎友洗腎蛋白質流失　掌握進食3原則找到平衡點

「醫師建議，洗腎後能吃就盡量吃，但很多時候，我想吃卻吃不下。」46歲的葉小姐，今年2月開始透析（洗腎）後，常感胃口不佳、嘴裡發苦，甚至渾身無力。營養師劉怡里表示，腎友在透析過程中，會流失大量蛋白質與胺基酸，若未及時補充，不僅易導致低白蛋白血症，還可能出現食欲不振、精神不濟、免疫力下降等反應。她建議，應選擇「高生物價」且「快速吸收」的蛋白質來源，以維持身體健康。

每次透析可能流失10克左右的蛋白質，易導致低白蛋白血症

劉怡里指出，腎友在洗腎過程中，會流失大量蛋白質與胺基酸，「平均每次透析可能流失10到12克胺基酸，相當於超過10克的蛋白質。」若未及時補充，不僅容易導致低白蛋白血症，還可能讓病人出現食慾不振、精神不濟、免疫力下降等反應。

不過，補充蛋白質並非想吃就能吃。須考量患者本身的身體狀況。葉小姐分享她的日常飲食：「洗完腎之後，我都會先量乾體重，然後喝半罐營養品的牛奶。中午吃完便當，再把剩下的半罐喝完，然後回家休息。」這種少量多餐的方式，能有效改善食慾不振的問題。

腎友飲食雷區多，「健康」食物也隱藏風險

葉小姐亦分享，「上個月很想吃蔬菜，結果連吃三天，人就開始不舒服，一天內更是吐了三次。」就醫後發現體內鈉離子代謝異常，這也凸顯洗腎患者在追求營養均衡時，可能遭遇的風險。

劉怡里表示，腎友飲食「雷區」多，像蔬菜、湯品、湯底、堅果、乳製品等都可能潛藏高鉀高磷的危機；蔬菜雖健康，但許多種類含鉀量高，若患者短時間大量攝取，可能導致血鉀過高，引發心律不整等。腎友可選擇低鉀蔬菜，如：高麗菜、大白菜，並以「先切再洗、汆燙去湯」的方式減少鉀含量，更須依個人狀況、透析排毒能力、用藥搭配等因素調整飲食。

高齡腎友牙口差，蒸蛋要用清水，不能用高湯

另外，有些高齡腎友同時面臨牙口退化，與咀嚼困難的問題，常將肉類排除在飲食之外。劉怡里建議，若牙口不好，可將肉類切小塊，並水煮十至三十分鐘，不僅可使肉質軟化，更能有效降低其中磷含量；亦可將肉類攪碎或煮爛，再拌入稀飯或蒸蛋中，方便進食與吸收。

她特別提醒，蒸蛋要記得用「清水」，而非高湯，因為很多家屬會煮排骨湯當基底，認為較營養但其實高湯中的鉀與磷含量很高，反而對病患不利。「曾有家屬每天用雞湯蒸蛋給長輩吃，結果一個月後血磷值超標。」亦可將乳清蛋白等營養品混入熱稀飯或湯品中，以強化餐中蛋白質含量，達到營養補充的效果。

洗腎腎友飲食原則

劉怡里表示，要在飲食限制中找到平衡，可謹記下列三點：

1.蛋白質優先：洗腎會流失大量胺基酸，每餐應先攝取優質蛋白質，如：雞蛋、魚肉、豆腐、乳清蛋白等。而透析後30分鐘內補充乳清蛋白，吸收效果最佳；餐前亦可先補充喝營養品，確認產品有「洗腎專用」標示，並優先選擇含有乳清蛋白的配方。

2.控制水分與電解質：除監測乾體重外，更要注意鈉、鉀、磷的攝取，並避免加工食品。每日的水分攝取量建議為24小時尿量+500cc水分。

3.改善食欲的方法：餐前能輕度活動、少量多餐、放慢進食速度都有幫助。可鼓勵腎友在用餐前做五至十分鐘的簡單伸展；而飯前漱口或含一片檸檬，能有效減輕口腔異味。