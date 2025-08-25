業者擬於宜蘭開發14部陸域風機 環境部：嚴謹審查

台亞風能旗下的宜風電力股份有限公司籌備處，擬在宜蘭設置14部陸域風機，各界對此開發行為嚴厲批評。針對「宜風陸域風力發電計畫」規劃於宜蘭沿海設置14部風力發電機，並訂於今年9月2日召開公開會議。環境部表示，該案目前依據「開發行為環境影響評估作業準則」規定，辦理送審前公開會議，屬於蒐集意見階段，尚未進入環境影響說明書實質審查程序。

環境部表示，依「開發行為環境影響評估作業準則」第15條規定，開發單位在製作環境影響說明書前，必須先舉行公開會議，以加強資訊公開、保障民眾參與及蒐集各界意見。至目前為止，本案仍處於意見蒐集階段，尚未進入環境影響說明書審查程序；未來如完成製作環境影響說明書後，須先提送至目的事業主管機關經濟部，再由經濟部轉送環境部進行環評審查。

環境部指出，公開會議是環評程序中重要環節，開發單位應於會議中充分揭露開發行為之內容，並妥善蒐集與回應各界意見。未來開發單位若提出環境影響說明書，本部將檢視其會議中各界意見處理情形是否完備。

環境部強調，除法律明定禁止開發地區外，開發單位依法雖有提送環評書件審查的權利，惟所有環評書件送審後，均須經過環評審查委員會嚴謹審查。各界若有疑問或不同意見，也可透過法定管道提出，環境部將秉持公開、透明及公正原則，確保環境保護與開發行為的平衡，並落實預防和減輕開發對環境之不良影響，達成環境保護與永續發展的目的。