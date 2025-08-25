小時候胖長大還是胖！兒童減重靠「瘦瘦針」只能治標 飲食習慣才是永久

台灣的兒童肥胖問題在亞洲位居前列，平均每4位學童就有1人過重或肥胖，盛行率逐年升高。近幾年，瘦瘦針席捲全球，能有效控制血糖和體重，這股風潮也吹向年輕族群，目前台灣食藥署核准可用於12歲以上青少年體重控制的瘦瘦針（Liraglutide、semaglutide成分），成為該年齡層的新選擇。

兒童內分泌暨減重專科醫師王律婷表示，小時候胖長大還是胖，機率高達7成。許多門診個案才10歲，就已出現黑色棘皮症，雖然大部分抽血檢查還算正常，但代表身體的脂肪組織愈來愈多，演變成糖尿病的機會極高。孩子減重計畫與成人不同，因為還在發育期且沒有藥物可以使用，必須靠飲食、運動瘦下來，不過，陸續有家長諮詢瘦瘦針減重療程。

「診間使用瘦瘦針的最小個案是13歲男童，體重90公斤，身高158公分，BMI高達35，因為肥胖影響生活，經評估後用藥，今年4月迄今減了6公斤，身形明顯小一號。」王律婷說，孩子跑步會喘、活動力差，老師建議家長帶來就醫，檢查後發現是糖尿病前期，空腹血糖值為120mg/dl，再不控制就會引發代謝問題，經過評估與溝通，孩子點頭願意打瘦瘦針。

王律婷強調，青少年及兒童減重治療通常不依賴藥物或手術，先以行為改變為主，若醫師評估確認有肥胖症、且體重超過60公斤者，可以考慮使用瘦瘦針輔助。先瘦下來讓孩子恢復自信，等到體態漸漸達到標準範圍，後續維持還是得靠均衡飲食及增加體能活動來改善。

家醫科醫師蘇天怡表示，門診有一對治療減重的兄妹，妹妹13歲、哥哥16歲，因父母親的健康意識來就醫。家長也是體重超標，爸爸身高168公分、體重9字頭，媽媽則是過重。兩人原本是因為三高問題定期追蹤，決定從「肥胖」問題著手。爸爸持續二年飲食、規律運動，今年初輔以瘦瘦針共減了20公斤；媽媽使用半年達到滿意體態，療程已收尾，兩人希望孩子也一起跟進，於是帶來評估用藥。

「13歲的妹妹因為愛漂亮，不抗拒療程，今年4月藥物在台上市即用藥，4個月減重5公斤，數字變成146公分、58公斤。」蘇天怡說，原本哥哥排斥打針，但看到妹妹減重效果後動心，7月也開始進行療程。雖然才減了2公斤，是好的開始。孩子家長認為，先減輕體重，再輔以調整飲食、規律生活，否則光是叫孩子不要吃，難度極高。

「使用瘦瘦針安全嗎？」這是家長的最大疑問。醫師提醒，瘦瘦針於兒童減重的最大擔憂為長期的安全性，這階段身體尚在發育中，一定要找專業醫師進行評估諮詢，除了要克服注射扎針的恐懼，惡心、嘔吐等副作用對孩子可能造成更大的影響。

兒童過重或肥胖問題，並不會一開始就建議用藥，目前適用於青少年族群的瘦瘦針，年齡需年滿12歲，必須有肥胖症（過重）且體重超過60公斤。蘇天怡說，一旦療程結束，如果沒有控制飲食與運動，體重就可能回彈，根本還是要從規律生活下手，才能幫助孩子維持到成人。