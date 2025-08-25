登革熱本土疫情現蹤...高雄鼓山爆4人群聚 疾管署：創近10年最晚紀錄

登革熱本土疫情現蹤！衛福部疾管署傍晚公布，國內出現首例登革熱本土病例，且為一起社區群聚疫情，共計4例確定病例，均居住於高雄市鼓山區。除了指標個案外，其他3例，包含同住2人、鄰居1人，均為衛生局主動擴大採檢檢出。疾管署發言人曾淑慧說，今公布出現本土登革熱個案，為創近10年來最晚紀錄。

曾淑慧表示，登革熱群聚感染指標個案為50多歲男性，8月23日出現頭痛、惡心、食欲不振等，隔日到醫院就醫，經採檢為NS1陽性，經實驗室確認為PCR陽性，確診為登革熱第二型。經高雄市衛生局擴大採檢101人發現，指標個案的同住家人中，20多歲男性已於8月22日曾出現發燒、頭痛等疑似症狀，另50多歲女性家人則無症狀，並還發現指標個案的一名50多歲女性鄰居，但無症狀。

曾淑慧指出，該4例案例經檢驗均感染第二型登革熱，且居住地鄰近，研判為一起社區群聚事件，4名個案目前住院治療中。高雄市衛生局疫調時，在指標個案住家附近確實發現登革熱病媒蚊的陽性孳生源，將視疫情不排除會持續擴大採檢。

曾淑慧說，關於首例登革熱本土個案現蹤時間，2016年為6月24日、2017年為7月17日、2018年6月28日、2019年5月27日、2020年7月1日、2021年無本土病例、2022年是8月1日、2023年6月3日、2024年6月4日、2025年8月22日。今年本土首例登革熱個案創近10年來最晚出現紀錄。

疾管署提醒，目前正值登革熱流行季節，近期國內各地陸續有降雨情形，請民眾落實住家內外環境整頓與孳生源清除，並於雨後加強巡檢，以降低病媒蚊密度；戶外活動時請穿著淺色長袖衣褲，使用政府機關核可含敵避(DEET)、派卡瑞丁(Picaridin)或伊默克(IR-3535)等有效成分之防蚊藥劑；若出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等登革熱疑似症狀，請儘速就醫，並告知醫師近期旅遊活動史。

疾管署同時籲請醫療院所提高警覺，加強詢問就診者TOCC（旅遊史、職業史、接觸史、群聚史），適時使用登革熱NS1快篩試劑輔助診斷及早通報，以利衛生單位即早採取防治工作。