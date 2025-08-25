快訊

美國暫停小額包裹免稅！中華郵政26日起停收寄美商品郵件 估年損3.6億元

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
美國宣布今年8月29日起全面暫停低價商品的小額豁免（de minimis）關稅優惠，中華郵政今宣布，明（26日）起暫停收寄發往美國的商品類郵件。記者胡瑞玲／攝影
美國宣布今年8月29日起全面暫停低價商品的小額豁免（de minimis）關稅優惠，中華郵政今宣布，明（26日）起暫停收寄發往美國的商品類郵件。記者胡瑞玲／攝影

美國宣布今年8月29日起全面暫停低價商品的小額豁免（de minimis）關稅優惠，中華郵政今宣布，明（26日）起暫停收寄發往美國的商品類郵件，受影響範圍包含國際商品快捷、國際包裹、國際e小包、國際掛號小包及國際平常小包；2024年寄到美國的商品類郵件約34萬件、約3.6億元。

中華郵政說明，2024年寄到美國的商品類郵件約34萬件，商品大多為800美元以內（約新台幣24364元）的產品，但也有超過800美元價值的包裹，是包含電商產品或寄給親朋好友的物品包裹類，估算年營收約新台幣3.6億元。

美國8月29日起全面暫停低價商品的小額豁免（de minimis）關稅優惠，所有寄往美國等於或低於800美元的進口郵件，均須繳納關稅。

中華郵政今宣布，因應美國關稅政策，以及全球郵政體系尚未提供「寄件人預繳關稅」服務，且中華郵政的承運公司也宣布暫停載運內容物為商品類郵件，明天起暫停收寄發往美國的商品類郵件。

中華郵政表示，文件類郵件仍可正常收寄，如文件類快捷、信函、明信片、郵簡、印刷物、新聞紙等。另也提醒，民眾如有寄往美國的商品類郵件，仍可透過營業窗口提供的DHL、FedEx等商業快遞代收服務寄送。

