未來一週防36度以上高溫 26日留意午後雷陣雨

中央社／ 台北25日電

交通部中央氣象署今天表示，未來一週要留意高溫炎熱的天氣型態，注意攝氏36度以上高溫，明天及27日因為有低壓通過菲律賓呂宋島帶來水氣，午後雷陣雨的範圍稍微擴大。

氣象署預報員曾昭誠表示，到29日之前的天氣型態類似，都是高溫炎熱，不過，明天及27日有低壓通過菲律賓呂宋島一帶，將為台灣帶來水氣，因此明天午後雷陣雨的範圍會稍微擴大。

曾昭誠說，明天花東及恆春半島整天有不定時短暫陣雨，尤其恆春半島可能有較大雨勢，基隆北海岸也因為東風帶來對流會有零星降雨，其他地區則是多雲到晴，午後雷雨範圍是桃園以南到各地山區，中南部要留意短延時強降雨。

溫度方面，曾昭誠說，明天西半部除了苗栗以外，都有攝氏36度以上高溫，大台北、桃園近山區有36度以上高溫，新北、五股到三峽等地有37度到38度的高溫。

曾昭誠指出，新竹以南在27日的午後雷陣雨，則要留意短延時強降雨。

曾昭誠說，28日後低壓往海南島移動，水氣減少，基隆北海岸、花東及恆春半島仍有雨勢，但午後範圍勝中南部山區。

曾昭誠表示，30日到9月1日台灣風向轉為偏南風，水氣增加，花東、恆春半島雨勢明顯，其他地區是多雲到晴留意午後雷陣雨的天氣型態。

曾昭誠指出，低壓預計到南海後才會有明顯發展，預估強度最強是熱帶性低氣壓，但還要再觀察後續在南海的發展狀況。

