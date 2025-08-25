他疑惑「冷氣誰開高於26度？」 網一票舉手：溫度再低會太冷

炎炎夏日，家家戶戶都開冷氣，讓室內降溫，避免熱中暑。不過每個人對溫度的接受度不同，日前有位網友拋問「誰冷氣開26度以上？那不如不開，這樣冷氣有開跟沒開一樣」。對此，網友們看法不一，有人認為「要開23-26度才涼爽」，也有人認為「冷氣買對，搭配電扇，27度就超涼」。

一名網友在PTT以「誰家冷氣會開26度以上」為題，認為冷氣開超過26度就乾脆不要開，因為這樣有開冷氣跟沒開一樣。原PO表示「正常人都開23度吧？到底誰會吹26度冷氣喊不缺電的」。

文章曝光後，引來網友兩派看法，有人贊同「我爸媽也開28度，感覺有毛病」、「我爸都開28度，還一直關掉，想到再打開…」、「冷一點比較好睡」、「我也喜歡開23度冷到感冒」、「我現在都覺得23度太熱」。

也有網友反駁「我都開28度就冷得要命」、「27度就超冷，開26度會感冒吧」、「新的變頻冷氣26度就很涼很舒適了，老冷氣開22度也不會冷」、「房間小也不要開太冷，半夜會冷醒」、「我開26度以上，搭配循環扇冷很多」、「我家29度會冷到讓人想關冷氣」。

而根據台電網頁指出，冷氣設定溫度每調高1度，就能節省約6%的電力消耗，長期下來相當可觀。除此之外，26～28度也是人體普遍感到最舒適健康的溫度範圍。在開啟冷氣前，先使用除濕機降低室內濕度，不僅能提升乾爽舒適度，還能有效幫助室內降溫。此外，搭配循環扇能帶動室內空氣加速循環對流，牽引冷空氣快速擴散至各個角落，使全室都能感受到涼意，同時也能縮短冷氣壓縮機的運轉時間，達到節能省電的效果。