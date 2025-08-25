快訊

經部綠能推動中心副執行長涉收賄「含1上市公司」 檢調搜索22處約談14人

被要求寫辭職信？邱泰源搖頭「確實沒有」 卓榮泰還原見面經過

確定了！罷韓國瑜發起人尹立要選高雄市議員 爭取綠營這1區提名

打造生醫科技創新4困境 專家籲成立數位健康署

中央社／ 台北25日電

台灣生醫科技產業處「轉骨」關鍵時期，台大醫學院吳明賢認為，數據壁量、現行法規沒跟上、產業零散、人才斷層恐成推動困境，建議成立數位健康署，打造第2座經濟護國神山。

吳明賢今天出席行政院生技產業策略諮議委員會議，以「打造台灣生醫創新與永續生態系的挑戰與機會」為主題進行演講，他說，數據及數位科技驅動的健康革命已經來臨，台灣擁有推動核心優勢，分別為醫療軟實力、科技硬實力、完整健保資料庫、樞紐位置及語言優勢。

吳明賢認為，打造台灣生醫創新環境，必須突破4大困境，首先是「數據壁量」，院際資計系統標準不一，健保資料與臨床真實世界數據串聯困難，形成數據孤島，阻礙深度研發；第2點是「法規窒礙」，現行法規對數據二次利用規範保守且定義模糊，未能與時俱進，如個資法等。

吳明賢說，第3點困境是「產業零散」，廠商多專注於單點技術或硬體代工，缺乏系統整合與國際市場拓展能力，難以形成台灣品牌的整體解決方案；第4點是「人才斷層」，臨床醫學與資通訊科技領域間存有巨大鴻溝，極度缺乏能轉譯雙邊需求的橋樑型、跨領域高階人才。

吳明賢建議成立數位健康署，透過專門機關才可能推動改革策略，應該跨部會合作推動次世代醫療資訊基盤，打破數據壁壘，修法明確界定「假名化」法律地位，引入「資料信託」法律概念，催生國家級「國民健康資產銀行」，為隱私強化技術基盤。

吳明賢也提到，健全健保資料治理，研修「全民健康保險法」，增訂健康數據公益應用與產業促進專章，明確授權、成立獨立數據信託委員會，鼓勵民間自主成立醫療健康資料應用倡議團體，促進平衡論述。

吳明賢說，台灣生醫科技產業技術領先固然重要，但制度與法規革新才是決定國家競爭力根本，健全健保治理、統一資訊基盤、建立數據信託缺一不可。法規完備、數據暢流、創新活絡的生醫科技生態系，不僅守護台灣民眾健康，更有機會成為經濟持續成長的第2座護國神山。

健保 吳明賢 台大醫學院

延伸閱讀

經濟部長郭智輝快樂宴爭議 北榮院長陳威明還原當時情形

台大院長吳明賢8月起改任醫學院長 最後院內信：醫療是利他志業

部分負擔擬漲…擋輕症跑大醫院 台大院長憂：需求者恐不敢就醫

新任台大院長拍板 肺癌權威余忠仁接任 首要任務「加強內部性平教育」

相關新聞

美國暫停小額包裹免稅！中華郵政26日起停收寄美商品郵件 估年損3.6億元

美國宣布今年8月29日起全面暫停低價商品的小額豁免（de minimis）關稅優惠，中華郵政今宣布，明（26日）起暫停收...

行動電源充電超燙！日男「放進冰箱」降溫險燒毀房間 專家曝1招自保

行動電源愈充電愈熱，你會怎麼做呢？日本北海道留萌市昨（24）日發生一起意外，一名男子在飯店客房為行動電源（行充）充電時，發現電池高溫膨脹，沒想到竟然把行動電源放進飯店冰箱降溫，隨後冰箱冒出白煙、差點燒毀整個房間。

蘋果發表會別對AirPods Max 2抱期待！內行人曝「它處在尷尬的階段」

蘋果（Apple ）9月將舉辦蘋果發表會 ，最新手機iPhone 17 系列等蘋果產品有望登場，不過要等耳罩式耳機 AirPods Max的果粉們可能要感到失望，因彭博社記者Mark Gurman提到AirPods Max處在一個「尷尬的階段」，列出原因表示還不足以推出AirPods Max 2 。

牙刷錢千萬別省！高價款比較好嗎？牙醫：「更換時間」更重要

根據日媒「FINANCIAL FIELD」報導，牙刷是每天必備的生活用品，但不少人可能都有過「這支牙刷到底用了多久？」的疑問。許多人即使刷毛外翻，仍覺得「還能用、丟掉太可惜」的心態繼續使用。不過，牙醫師提醒，牙刷其實不宜使用過久，否則清潔效果恐怕大打折扣。

停路邊也不行！機車騎士看手機導航少1動作 秒收罰單噴千元

騎車時停紅綠燈看導航會被開罰嗎？一名男網友發文，稱他在騎機車停紅燈時，看了一下導航，警察馬上來開單，他認為不合理，「又沒擋到任何人」，但似乎無法申訴，只能花錢買教訓，並告誡網友要熄火才能拿手機。

大雨狂炸7縣市「下到入夜」慎防雷擊、強陣風

中央氣象署今下午4時25分針對7縣市發布大雨特報，影響時間持續到入夜，警戒區域包含南投縣山區、雲林縣山區、嘉義市、嘉義縣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。