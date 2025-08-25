打造生醫科技創新4困境 專家籲成立數位健康署

台灣生醫科技產業處「轉骨」關鍵時期，台大醫學院長吳明賢認為，數據壁量、現行法規沒跟上、產業零散、人才斷層恐成推動困境，建議成立數位健康署，打造第2座經濟護國神山。

吳明賢今天出席行政院生技產業策略諮議委員會議，以「打造台灣生醫創新與永續生態系的挑戰與機會」為主題進行演講，他說，數據及數位科技驅動的健康革命已經來臨，台灣擁有推動核心優勢，分別為醫療軟實力、科技硬實力、完整健保資料庫、樞紐位置及語言優勢。

吳明賢認為，打造台灣生醫創新環境，必須突破4大困境，首先是「數據壁量」，院際資計系統標準不一，健保資料與臨床真實世界數據串聯困難，形成數據孤島，阻礙深度研發；第2點是「法規窒礙」，現行法規對數據二次利用規範保守且定義模糊，未能與時俱進，如個資法等。

吳明賢說，第3點困境是「產業零散」，廠商多專注於單點技術或硬體代工，缺乏系統整合與國際市場拓展能力，難以形成台灣品牌的整體解決方案；第4點是「人才斷層」，臨床醫學與資通訊科技領域間存有巨大鴻溝，極度缺乏能轉譯雙邊需求的橋樑型、跨領域高階人才。

吳明賢建議成立數位健康署，透過專門機關才可能推動改革策略，應該跨部會合作推動次世代醫療資訊基盤，打破數據壁壘，修法明確界定「假名化」法律地位，引入「資料信託」法律概念，催生國家級「國民健康資產銀行」，為隱私強化技術基盤。

吳明賢也提到，健全健保資料治理，研修「全民健康保險法」，增訂健康數據公益應用與產業促進專章，明確授權、成立獨立數據信託委員會，鼓勵民間自主成立醫療健康資料應用倡議團體，促進平衡論述。

吳明賢說，台灣生醫科技產業技術領先固然重要，但制度與法規革新才是決定國家競爭力根本，健全健保治理、統一資訊基盤、建立數據信託缺一不可。法規完備、數據暢流、創新活絡的生醫科技生態系，不僅守護台灣民眾健康，更有機會成為經濟持續成長的第2座護國神山。