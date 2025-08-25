溫哥華僑胞車隊遊行加音樂聚會 展現挺台入聯決心

快訊

中央社／ 溫哥華24日專電

聯合國和國際民航組織（ICAO）年度大會將於9月陸續登場。近百名溫哥華僑胞透過車隊遊行和音樂聚會，傳遞台灣渴望加入國際組織的強烈信念。無論是移民逾30年或剛登陸加拿大的移民，都說「台灣上勇、入聯必成」。

頂著逾30度的高溫，12輛汽車、共20多名僑胞今天聚集在溫哥華機場附近，參加UN for Taiwan（台灣入聯）車隊遊行。眾人拍照呼口號後，在駐溫哥華台北經濟文化辦事處處長劉立欣揮舞著巨大的國旗下，車隊魚貫而行。

這些汽車上裝飾著許多小國旗，並掛著UN forTaiwan、Taiwan in ICAO的宣傳標語。眾人在行車途中不時喊著「台灣加油」、「台灣第一」等口號，吸引民眾目光。

劉立欣感謝僑胞們以如此有創意形式表達愛國情操，尤其看到其中幾輛汽車的牌照是TAIWAN、TAIPEI、NEW TPE、TW88等，忍不住豎起大拇指比讚。

她說：「我很喜歡這種有趣的方式來訴說台灣入聯的心聲，因為可以挑起過路人的好奇心。有好奇就會尋找答案，進而產生支持台灣的動力。」

主辦這次遊行活動的大溫哥華台灣僑界聯合會3位共同主席謝明珠、張健理、黃宗芹說，聯合會年年主辦入聯倡議活動，就是希望所有人都不要忘記這項使命。「今年、明年不成功，不代表5年、10年後不會成功。台灣有太多瑰寶樂於與世人分享，所以台灣加入聯合國，不只是台灣之福，更是全球之福。」

另一場活動是名為「加拿大台派大串聯」的音樂野餐聚會。近百名跨世代台僑出席響應，齊為台灣的國際能見度發聲。

在溫哥華台裔合唱團「白鷺鷥與水牛合唱團」帶領下，大家一起唱著「伊是咱的寶貝」。有人在連儂牆上，寫下「台灣第一」、「我愛台灣」，還有人主動站出來，分享自己為何戀念台灣。

活動主辦人之一杜志娟說：「無論是高齡90歲的僑胞，或是未及5歲的台裔後代，都用他們簡單卻真摯的方式表達愛台灣的心情，真的令人動容。」

13歲就隨父母移民溫哥華的韓公元表示，生活在海外，更要為台灣主權盡一分心力。「有些人認為倡議台灣入聯或是台灣獨立，都是遙不可及的夢想。但任何一個革命成功的史實，在其奮鬥過程中，並不知道何時能開花結果，但最終回看那段歷史，會知道一切都是值得的。」

