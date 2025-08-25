快訊

炎夏頻繁進出冷氣房、過度依賴冰飲 小心慢性熱傷害上身

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
醫師唐佑任提醒，現代人喜歡喝冰飲或吃冰水果消暑，雖然口感冰涼，但核心體溫並未真正下降，反而因血管收縮、腸胃蠕動減慢，使體內熱氣不易排出，甚至造成消化不良。圖／台中榮總嘉義醫院提供
近日全台氣溫屢屢飆破35度，嘉義有名年約42歲上班族李姓女子，長期在烈日通勤與冷氣房辦公環境，又習慣來杯冰涼手搖飲，結果出現頭痛、肩頸緊繃、全身沉重與手指無力等症狀，甚至下班途中突然天旋地轉。台中榮總嘉義醫院醫師唐佑任診斷源於慢性熱傷害，協助調理、治療後明顯改善，逐漸恢復正常作息。

傳統醫學科醫師唐佑任表示，患者的症狀源於「慢性熱傷害」，因為長期熱冷交替，導致體內能量失衡。透過針灸與中藥調理，協助改善血液循環，並提醒要調整作息、避免過度依賴冰飲。治療幾週後，頭痛僵硬跟身體的倦怠感明顯改善，工作效率與睡眠品質逐漸恢復。

醫師唐佑任提醒，慢性熱傷害其實很常見，現代人喜歡喝冰飲或吃冰水果消暑，雖然口感冰涼，但核心體溫並未真正下降，反而因血管收縮、腸胃蠕動減慢，使體內熱氣不易排出，甚至造成消化不良。他指出，台灣夏季高溫又高濕，人體排熱主要依靠汗液蒸發，但長時間待在冷氣房裡，毛孔收縮、汗液難以蒸散，熱氣被「鎖」在體內；加上室內外溫差大，頻繁進出冷氣房時，身體反覆調節溫度，更容易造成血液循環不良，進而出現肩頸僵硬、頭暈、疲倦等症狀。

唐佑任說明，預防暑熱可從生活方式著手，平日多飲用25度以上的常溫水來補充水分，幫助身體自然調節體溫，避免長期依賴冰飲，造成血管收縮、腸胃蠕動減慢。此外，搭配規律運動與作息調整，讓身體維持平衡，能夠大幅降低慢性熱傷害風險。

唐佑任表示，平時也可透過刮痧促進身體散熱，注意刮痧時要使用平滑器具，選擇背部或肩部等大面積區域，順同一方向輕刮，並搭配食用油或紫雲膏等潤滑劑，減少皮膚拉扯。至於脖子部位則建議避免刮痧，可用大拇指按摩舒緩，達到放鬆與促進循環的效果。刮痧建議在白天、通風良好的環境進行，避免夜晚或冷氣房內操作，因為此時身體剛打開經絡、熱氣開始散發，若在冷氣環境下，容易將寒氣鎖在體內，影響熱氣排出。

唐佑任提醒，夏日炎熱，戶外活動應控制在1小時以內，並做好防曬與水分補充；長時間戶外工作者需循序漸進建立熱適應性。頻繁進出冷氣房者，下午可能出現倦怠、頭暈或肩頸僵硬，應避免風扇直吹脖子，保持通風，並以常溫水、適度刮痧及規律作息對抗暑熱。若出現頭暈、胸悶、心悸或持續疲倦，應及早就醫，透過中醫診斷與調理恢復身體平衡。

嘉義有名女子因長期在烈日下通勤及冷氣房工作，並習慣飲用冰涼手搖飲，出現頭痛、肩頸緊繃、全身沉重等症狀，甚至天旋地轉。經台中榮總嘉義醫院醫師唐佑任診斷症狀源於「慢性熱傷害」。圖／台中榮總嘉義醫院提供
