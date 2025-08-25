快訊

好熱！ 運動員、戶外工作者是熱傷害高危險群 「室內高溫」也會要人命

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
天氣高溫炎熱，醫師呼籲，除了戶外高溫，室內的熱傷害風險也增加，任何人都有可能會發生熱傷害。本報資料照片
近日氣溫屢創新高，全台熱到像烤番薯！中央氣象署發布「高溫資訊」，北部有機會出現38度極端高溫，白天紫外線達危險等級。國健署提醒民眾，潮濕悶熱的天氣容易發生熱傷害，尤其是運動員、戶外工作者因來不及散熱，造成身體熱能的堆積，導致熱痙攣、熱衰竭或更嚴重的熱中暑。

根據衛福部統計，因熱傷害就診人次7月總計681人次，8月截至24日，總計472人次，暑假還沒結束已經累積1153人。大林慈濟醫院急診室主任李宜恭表示，今年7月因為颱風、西南氣流，中南部有多日陰雨天氣，熱傷害較去年同時期少了許多，但民眾仍然不可掉以輕心，「多喝水」防高溫脫水奪命。

李宜恭指出，連續多日高溫、潮濕悶熱的環境會讓汗水無法順利排出，體內熱能量累積導致體溫調節系統失常，就容易出現熱傷害。而夏日除了戶外高溫，室內的熱傷害風險也增加，任何人都有可能會發生熱傷害，嬰幼童、65歲以上長者、慢性病患都要注意充足補水與電解質。

「出現口渴的感覺時，表示身體已經處於輕微至中度的缺水狀態。」李宜恭說，口乾舌燥是脫水前兆，若出現頭暈、虛弱無力已經是熱傷害變嚴重的指標。不應等到口渴才喝水，平常就要養成規律補充水分的習慣，白天活動時間每小時飲用200cc，避免身體進入缺水狀態。

李宜恭強調，熱傷害可能引發慢性病，例如中風、心肌梗塞等，因為高溫除了讓身體脫水，也會讓血液變得濃稠。對溫度變化較不敏感的長輩、體溫調節能力較差的族群，要適時補水並加強室內通風，千萬不要因為省電而不開冷氣，室內酷暑高溫也會熱出毛病。

開業醫師高偉峰指出，出現熱傷害症狀務必記得「先降溫再送醫」，如果是程度最嚴重的中暑，可將患者泡在冷水中，或是手臂大量灑水，透過水分蒸發帶走身體的熱。處在炎熱環境中，除了補水也要補電解質；建議減少直接曝曬於太陽下，避開上午10點至下午2點的炎熱時間，溫度破32度也盡量減少外出。

