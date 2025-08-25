「陳皮」奏效 台灣首例 AMN 病友神經功能神奇復原 盼今年重新站起來

在與病魔搏鬥近三年、一度對人生感到絕望之際，26歲的涂博俞，這位臺灣首例罹患罕見疾病「腎上腺脊髓性神經病變（AMN）」的患者，在花蓮慈濟醫院中西醫合療與精準治療團隊的努力下，精準善用「陳皮」等中藥材，使他從全身癱瘓邊緣，重拾身體知覺與行動能力。他的故事是臺灣的醫療奇蹟，醫療團隊期盼他能在今年重新站起來，或能為全球AMN患者帶來新的希望。

涂博俞原是個愛運動、陽光開朗的青年，尤其喜歡打籃球。然而，2019年中當時約23歲的他，打球起跳時竟會腿軟，後來動作甚至跟不上自己的想法，走路開始左搖右晃，在媽媽眼中像小腦萎縮或酒醉一般。

這些異常很快地影響了他的生活。無法久站，起身費力，甚至大小便失禁，讓曾是保險業務的他倍感狼狽。家住臺中的涂博俞與母親四處求醫，卻始終找不出病因。直到2021年3、4月間，經過自費基因檢測，樣本送往美國確認後，他才被診斷出罹患罕見疾病腎上腺脊髓性神經病變（AMN）。

AMN是X染色體隱性遺傳罕見疾病「腎上腺腦白質病變（ALD）」的成年版，主要因為ABCD1基因缺陷，導致細胞中的過氧化小體無法正常代謝「長鏈脂肪酸（VLCFA）」，這些脂肪酸堆積在腦神經與脊髓中，進而影響神經傳導功能，造成腿部僵硬、全身無力、括約肌失控、感覺失調等症狀。涂博俞表示，自己從未聽過這種罕見疾病。

疾病的發展速度超乎想像。不到一年，他的雙腳動作與感覺越來越差，從能跑能跳到需要助行器，雙腳對冷熱失去感覺，泡腳時燙傷導致臥床。他不到一年就幾乎癱掉，心臟和肺部也陸續出狀況，還因肺栓塞而昏迷，緊急送醫才搶救回來。

涂博俞經歷了類固醇治療導致全身水腫，並接受了造血幹細胞移植，雖幸運配對成功，但身體狀況仍未有太大改善，病痛的折磨與龐大的醫療費用，讓他一度精神崩潰，對人生失去希望。那時他對母親說：「如果我走了，你不要救我，讓我走。」那時的他，連說話都難以發出聲音。

就在涂博俞陷入絕望之際，一線生機悄然降臨。他的朋友偶然間在網路上看到花蓮慈濟醫院治療脊髓損傷，讓病患能重新走路的影片，這使涂博俞與母親重燃希望，決定從臺中繞半個臺灣前往花蓮尋求治療。

花蓮慈濟醫院的醫療團隊，由院長林欣榮與副院長何宗融領軍，針對涂博俞的病情，決定採用中西醫精準合療。林欣榮指出，當前醫學界普遍認為AMN患者難以治癒，但慈濟醫院運用基因定序等先進技術，從傳統中藥中尋找精準藥材，以逆轉並改善患者症狀。

何宗融副院長說：「西醫是辨病論治，中醫是辨證論治。」他指出，團隊利用七到八種中草藥來刺激ABCD2和ABCD3基因，以彌補涂博俞體內缺陷的ABCD1基因功能，同時輔以內生性幹細胞療法（GCSF），來大量增加神經肌肉的幹細胞。何宗融強調，慈濟證嚴上人教導「有病就一定要有藥」，團隊努力精準算出用藥，雖然初期已有改善，但總感覺「差那麼一點」。

「涂博俞這個案例真的給我們中西醫精準醫療很大的鼓舞，原來這樣的療法真的可以挽救一個不治之症。」何宗融副院長表示，涂博俞的案例可能是全球第一例神經可逆轉、可修復的案例。

為了解決「差那麼一點」的問題，林欣榮召集團隊開會，重新檢視並調整中藥配方。最後將其中的陳皮提升為「君藥」，從三錢提升為六錢，也就是加大其主要療效。結果不可思議的事情，真的發生了。

這個調整並非憑空而來。團隊在細胞實驗中模擬涂博俞的細胞狀態，發現調整後的中藥萃取物能活化ABCD3基因，幫助細胞吸收代謝長鏈脂肪酸。林欣榮強調，中草藥一帖約200元，相較於動輒幾千萬的基因治療，便宜許多且效果顯著。

使用這份調整過的藥物，涂博俞描述，「全身開始得到很大的改善，整個人有一種說不上來的優化。」團隊還搭配了西醫的經顱磁刺激治療（TMS）及中醫的針灸，全面促進神經修復。

經過持續的治療，涂博俞的身體狀況有了翻天覆地的變化。他分享道，從心臟以下到腳底的痛覺、冷熱感都慢慢回來了，腳開始有力氣，可以踏地，甚至能依自己的意識移動雙腳。原本大小便失禁的問題也恢復正常，食欲也越來越好，身形從消瘦變得更有肌肉，腰部也更有力，能像正常人一樣在床上翻身挪動。

最令他感動的是，他不僅能重新執筆寫字、畫畫，甚至能大聲唱歌，自信心完全回歸。他的物理治療師觀察到，他癱瘓兩年多後能重新嘗試站立，並開始接受站立及懸吊行走等高強度復健訓練，這一切都是巨大的進步。

涂博俞的康復為他帶來了新的夢想。在接受大愛電視專訪時，他深情地說：「希望我好了，重新回歸生活，換我好好照顧媽媽，讓媽媽下半輩子是過得像富婆一樣，可以開開心心的享受人生。」。他也立志成為一個能幫助全世界的人，不僅在保險業，更希望能在醫療等各方面，將中西醫合療的厲害發揚光大，讓全臺灣甚至全世界都知道。

因為他生病前從事保險業務，幸運地預為規畫完整保險。在生病期間，涂博俞獲得了超過1300萬元的保險理賠，確保家庭生活不因疾病受影響。他說，一年前的他「黑白無色」，現在的他「燃起希望，勇敢接下未來」。

何宗融表示，預計將把涂博俞病例投稿至重要醫學期刊，提供給全球醫界參考。