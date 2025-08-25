中西醫整合治療 91歲長者骨折後兩周出院
91歲長者日前下樓梯時卻踩空跌倒，造成左側髖關節粉碎性骨折，所幸送醫後經骨折固定手術，並接受急性後期整合團隊照護，以及中醫醫療團隊加入，藉由中西醫整合治療優勢，2周後即順利出院。
仁愛長庚合作聯盟醫院骨科醫師黃贊文說，在所有的骨質疏鬆性骨折中，髖關節骨折是最難處理的，骨折後一年內的死亡率高達20%。主要原因是骨折後不只行動不便，光是在病床上的照顧就非常麻煩，再加上老人家原本就有的內科疾病，這些都需要一整個團隊來整合照護。
中醫科主任李聰界說，中醫提倡整體概念，認為全身的氣血順條與臟腑筋脈有密切相關，正如「正體類要·序」中所說：「肢體損於外，則氣血傷於內。營衛有所不貫，臟腑由主不和。」因此該院導入「手術後疼痛中醫輔助療法」在骨質疏鬆性骨折的病人身上有很好的效果。
李聰界說，隨著超高齡社會到來，骨質疏鬆性骨折的病人越來越多，常常造成行動不便。當活動力下降，肌力萎縮的速度相當快，也容易引起嚴重併發症而危及生命。
仁愛長庚合作聯盟醫院說，透過整合西醫的骨科、復健科、內科、營養師以及中醫的「手術後疼痛中醫輔助療法」，能夠減少老人家手術後的併發症。建議民眾，長輩年紀大開刀風險高，可以尋求專業的團隊治療，讓病人在手術後盡早開始下床活動和肌力訓練，避免併發症的發生。
