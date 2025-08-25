血裡有油是真的！醫曝「厚厚一層油」驚人實拍 網看傻：不是在開玩笑

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
護理師分享，她在協助檢驗時，發現一名病人的血液樣本明顯呈現「油脂狀」，在靜置數小時後，血液最上層浮出一層厚厚油脂，畫面相當驚人。圖／擷自臉書「Icu醫生陳志金」
護理師分享，她在協助檢驗時，發現一名病人的血液樣本明顯呈現「油脂狀」，在靜置數小時後，血液最上層浮出一層厚厚油脂，畫面相當驚人。圖／擷自臉書「Icu醫生陳志金」

醫護現場時常出現意想不到的畫面。近期一名護理師分享，她在協助檢驗時，發現一名病人的血液樣本明顯呈現「油脂狀」，在靜置數小時後，血液最上層浮出一層厚厚油脂，引發討論。

奇美醫學中心加護醫學部主治醫師陳志金在臉書表示，護理師問道：「病人的血油油的，真的看得出來嗎？」醫師回應，「可以喔！妳先給它加驗一下血脂肪，然後再把這管血，靜置幾個小時，妳就能體會了！」

數小時後，血液樣本靜置後的變化相當明顯。護理師驚呼：「真的一層油耶！」血液最上層浮出明顯脂肪層，視覺上與一般血液大不相同。她也提到，「難怪台語都說高血脂叫『血油』高！」

該名病人的三酸甘油酯數值高達1677 mg/dL，遠高於正常值（應小於150 mg/dL）。陳志金提醒，三酸甘油酯若過高，不僅代表血脂異常，還可能引發胰臟炎等嚴重健康問題。

陳志金也提到周邊的人看到這管血油的反應，護理師表示，將這張照片留下來作為衛教資料，提醒病人不要攝取過多油脂。而陳志金的愛妻看到後也打趣說：「你也貼出來警惕自己，印一張貼在冰箱！」陳志金更笑問：「公園的椅子不用貼嗎？」

不少網友看到也嚇到回應，「哇！天啊，上面那層油可以煎魚了」、「這個油都比血多了…」、「各處爌肉攤也應張貼一張」、「值得警惕！」、「這好可怕⋯」、「還有那種乳糜血，抽出來像草莓牛奶一樣是粉紅色的」。

