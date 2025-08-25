快訊

跟進華航 長榮、星宇航空宣布軍人在軍人節優先升等

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
長榮航空今公告宣布，軍人節當天搭乘長榮及立榮航空從桃園、松山或高雄出發的國際線航班，將有機會享有升等商務艙的禮遇。聯合報系資料照
為向國軍英雄致敬，華航今9月3日軍人節當天現役軍人享禮遇報到及空位升等商務艙服務，長榮航空也宣布，軍人節當天搭乘長榮及立榮航空從桃園、松山或高雄出發的國際線航班，將有機會享有升等商務艙的禮遇；星宇航空表示，軍人節當天搭乘台灣出發的二艙等服務航班有機會享空位升等商務艙禮遇。

長榮航空表示，為向所有守護家園的軍人致上最高敬意，2025年9月3日軍人節，特別推出升等禮遇。凡現役軍人於9月3日當天，搭乘長榮及立榮航空從桃園、松山或高雄出發的國際線航班，將有機會享有升等商務艙的禮遇。

長榮航空表示，請持軍人身分證於上述出發地機場的長榮航空票務櫃台，完成查驗及登記，即可參加此活動，細節請於活動當日洽出發地機場票務櫃台。

同時，自9月3日起，原有的「現役軍人優先登機」禮遇，將進一步擴大至隨行一位持眷屬證的眷屬。

長榮航空提醒，升等禮遇僅適用於桃園、松山、高雄機場出發的亞洲區域兩艙等服務航線。以下航班號不適用本禮遇方案，包含曼谷航班BR75/BR67/BR211/BR201，新加坡航班BR215/BR225，雅加達航班BR237，胡志明航班BR391/BR395，上海航班BR712。

星宇航空表示，為慶祝9月3日軍人節，星宇航空將於軍人節當日提供現役軍人空位升等商務艙禮遇。凡現役軍人於當日搭乘星宇航空台灣出發的二艙等服務航班（A330／A321neo機型），於報到時出示軍人證進行登記，將有機會享有空位升等商務艙禮遇。

星宇航空進一步指出，此外，自9月3日起，凡現役軍人可與一名同行眷屬，於登機時出示軍人證與眷屬證，一同享有台灣出發所有航線的優先登機服務。

