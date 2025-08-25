陳奇祿故居再送審文資 壓倒性票數結果出爐

台北市文化局今召開文資會，案件中以行政院文建會首任主委陳奇祿院士，曾居住過的溫州街52巷5號、7號的日本官舍審議受關注。經過所有權人台大及正反意見陳述後，經出席的16位委員投票，古蹟、歷史建築或紀念建築皆不同意大於同意再度否決。

溫州街52巷5號、7號的日本官舍，文化局曾在111年邀集文資委員會勘，經過審議後，不具有文化資產潛力，解除列冊。但去年文資團體再提新事證及照片，因此今再度召開審議。

會中，先由所有權人台灣大學代表發言，說明不管是5號、7號在建築結構、材質、空間形式都有改建，已和最初的日式宿舍有程度差異，7號也歷經過火災，經改建擴建後，路口玄關、廚房等已有不同。

台大說，日式官舍也多由台大委管，包含鐵路局員工宿舍、林務局、總督府等，全校有707棟建築物，總樓地板面積40多萬坪，每年修繕經費則約8千萬，換算各個建物每坪修繕費一年只有199.5元，期盼在有限資源之下維運。

台大說，由於5號、7號建築保留，對在地社區會有窒礙之處，校方也會盼能以口述歷史、人文紀念等方式將陳老師以更具高度的方式紀念，而非單純保留空間。

不同意列為文資的代表，多為在地居民，他們提到，附近住戶在20多年前就曾有意推動都更，由於建物狹長，希望能有更完整的街廓，到了111年台大宿舍解除列冊，且附近住戶百分之百同意都更，沒想到113年又再度因為提出新事證而打住。

居民說，但是陳奇祿住在5號、7號早已是事實，不解為什麼又能夠再次重審，而且陳只有居住約18年的時間，就換了另一位教授搬來，且住了30多年；加上陳的畢生貢獻也都捐贈給史博館等，這樣符合所謂的紀念建築嗎？認為紀年方式很多，可以在公園設立紀念碑或VR、AR方式。

贊成列為文資方、台灣故鄉文史協會理事長黃智慧認為，陳院士是在此建築物催生出文資法，這18年見證了台灣的文化建設，可謂「文資起家厝」，她認為，居民在保存與開發能夠併存，自地自建即可不用破壞到建築完整性，也留下故居。

贊成方也說，陳老師畢生推動文資法立法及保存，若這棟房子遭忽視，是格外的諷刺，即便利用其他方式保存，也會和文資保存有所落差。

結束陳述之後，文資委員劉宗德詢問所有權人，是否有異地保留的規畫？台大回覆，目前沒有規畫，但是可以朝這方面來考慮。

隨後，溫州街5號、7號以兩案方式投票，總計16位委員出席，5號部分，列為古蹟有2人同意、14人不同意。歷史建築有6人同意、10人不同意。紀念建築為3人同意、13人不同意。