快訊

2日籍網紅西門町舉五星旗稱「台灣是中國的」 移民署出手了

蘋果發表會別對AirPods Max 2抱期待 內行人曝「它處在尷尬的階段」

劍指柯建銘開新系第一槍？ 段宜康：沒人可自稱無可替代

聽新聞
0:00 / 0:00

陳奇祿故居再送審文資 壓倒性票數結果出爐

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
台灣故鄉文史協會理事長黃智慧會中表示，陳院士是在此建築物催生出文資法，這18年見證了台灣的文化建設，可謂「文資起家厝」。記者邱書昱／攝影
台灣故鄉文史協會理事長黃智慧會中表示，陳院士是在此建築物催生出文資法，這18年見證了台灣的文化建設，可謂「文資起家厝」。記者邱書昱／攝影

台北市文化局今召開文資會，案件中以行政院文建會首任主委陳奇祿院士，曾居住過的溫州街52巷5號、7號的日本官舍審議受關注。經過所有權人台大及正反意見陳述後，經出席的16位委員投票，古蹟歷史建築或紀念建築皆不同意大於同意再度否決。

溫州街52巷5號、7號的日本官舍，文化局曾在111年邀集文資委員會勘，經過審議後，不具有文化資產潛力，解除列冊。但去年文資團體再提新事證及照片，因此今再度召開審議。

會中，先由所有權人台灣大學代表發言，說明不管是5號、7號在建築結構、材質、空間形式都有改建，已和最初的日式宿舍有程度差異，7號也歷經過火災，經改建擴建後，路口玄關、廚房等已有不同。

台大說，日式官舍也多由台大委管，包含鐵路局員工宿舍、林務局、總督府等，全校有707棟建築物，總樓地板面積40多萬坪，每年修繕經費則約8千萬，換算各個建物每坪修繕費一年只有199.5元，期盼在有限資源之下維運。

台大說，由於5號、7號建築保留，對在地社區會有窒礙之處，校方也會盼能以口述歷史、人文紀念等方式將陳老師以更具高度的方式紀念，而非單純保留空間。

不同意列為文資的代表，多為在地居民，他們提到，附近住戶在20多年前就曾有意推動都更，由於建物狹長，希望能有更完整的街廓，到了111年台大宿舍解除列冊，且附近住戶百分之百同意都更，沒想到113年又再度因為提出新事證而打住。

居民說，但是陳奇祿住在5號、7號早已是事實，不解為什麼又能夠再次重審，而且陳只有居住約18年的時間，就換了另一位教授搬來，且住了30多年；加上陳的畢生貢獻也都捐贈給史博館等，這樣符合所謂的紀念建築嗎？認為紀年方式很多，可以在公園設立紀念碑或VR、AR方式。

贊成列為文資方、台灣故鄉文史協會理事長黃智慧認為，陳院士是在此建築物催生出文資法，這18年見證了台灣的文化建設，可謂「文資起家厝」，她認為，居民在保存與開發能夠併存，自地自建即可不用破壞到建築完整性，也留下故居。

贊成方也說，陳老師畢生推動文資法立法及保存，若這棟房子遭忽視，是格外的諷刺，即便利用其他方式保存，也會和文資保存有所落差。

結束陳述之後，文資委員劉宗德詢問所有權人，是否有異地保留的規畫？台大回覆，目前沒有規畫，但是可以朝這方面來考慮。

隨後，溫州街5號、7號以兩案方式投票，總計16位委員出席，5號部分，列為古蹟有2人同意、14人不同意。歷史建築有6人同意、10人不同意。紀念建築為3人同意、13人不同意。

7號部分則是，列為古蹟有3人同意、13人不同意。歷史建築為6人同意、10不同意。紀念建築為6人同意、10人不同意。兩案皆為不同意大於同意，因此不具文資身份。

台大附近溫州街52巷日治時期官舍近年面臨都更威脅，其中首任文建會（今文化部）主委陳奇祿故居則因家屬及文資人士持續提出新事證，再送文資審議大會審查，但是與陳宅同棟的另一戶（圖）若沒文資身分則可能不保留。記者潘俊宏／攝影
台大附近溫州街52巷日治時期官舍近年面臨都更威脅，其中首任文建會（今文化部）主委陳奇祿故居則因家屬及文資人士持續提出新事證，再送文資審議大會審查，但是與陳宅同棟的另一戶（圖）若沒文資身分則可能不保留。記者潘俊宏／攝影
台灣首任文建會主委陳奇祿（圖）就是在溫州街故居內，與眾人討論完成文資法等重大文化政策。圖／陳國儀提供
台灣首任文建會主委陳奇祿（圖）就是在溫州街故居內，與眾人討論完成文資法等重大文化政策。圖／陳國儀提供

古蹟 台大 歷史建築

延伸閱讀

影／最美古蹟市場 台南西市場「華麗重生」大批年輕人朝聖

歷史建築文化路郵局修復延宕 王美惠批中華郵政拖延環境惡化

為保存文資改地下化 桃市變一道路變更設計惹議…地方憂釀交通瓶頸

颱風暴雨釀78處文資損害 文資局全力協助修復中

相關新聞

本周北部高溫35度起跳今38度 熱低壓恐發展明起水氣增午後雨區變廣

中央氣象署科長林伯東上午指出，本周西半部高溫需防中暑，東半部受迎風面水氣增加有短暫雨，北部本周高溫都可能達36度，今恐有...

只有這天！華航宣布9月3日軍人節現役軍人優先升等商務艙

為向國軍英雄致敬，華航今宣布，9月3日軍人節當天搭乘台灣出發航班的現役軍人，將享有禮遇報到及空位升等商務艙服務，以感謝三軍對國家無私的奉獻與守護；若出現一個商務艙位子但有1人以上軍人申請，就以年齡較大者優先。

不是燒烤、炸雞！ 9成胃癌是「這隻菌」害的 家族史是高風險群

113年十大癌症死因，胃癌排名第8位，主要原因為幽門螺旋桿菌感染，占了近9成，其餘為高鹽、醃製食物的飲食習慣，以及吸菸、...

牙刷錢千萬別省！高價款比較好嗎？牙醫：「更換時間」更重要

根據日媒「FINANCIAL FIELD」報導，牙刷是每天必備的生活用品，但不少人可能都有過「這支牙刷到底用了多久？」的疑問。許多人即使刷毛外翻，仍覺得「還能用、丟掉太可惜」的心態繼續使用。不過，牙醫師提醒，牙刷其實不宜使用過久，否則清潔效果恐怕大打折扣。

停路邊也不行！機車騎士看手機導航少1動作 秒收罰單噴千元

騎車時停紅綠燈看導航會被開罰嗎？一名男網友發文，稱他在騎機車停紅燈時，看了一下導航，警察馬上來開單，他認為不合理，「又沒擋到任何人」，但似乎無法申訴，只能花錢買教訓，並告誡網友要熄火才能拿手機。

當年怎麼和另一半相遇？這些懷舊交友方式神助攻！？

各位當初與另一伴是如何相識的呢？聯誼還相親？翻閱古早報紙廣告，除大量的招聘訊息外，形形色色、別具一格的徵婚啟事，也是為人津津樂道的一部分。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。