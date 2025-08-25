華航軍人節推敬軍禮遇 致敬國軍付出
華航宣布響應9月3日軍人節，特別推出敬軍措施，凡現役軍人當天自台灣出發搭乘華航及華信航空國際航班，均可享有專屬禮遇。軍人持中華民國軍人身分證於松山、桃園、台中及高雄機場報到時，即可使用專屬櫃台服務；若航班報到結束後商務艙仍有空位，更可獲免費升等，讓國軍在假期旅行中享受更舒適的搭機體驗。
此外，華航自今年 7 月起已啟動「軍人優先登機」措施，現役軍人只要自台灣搭乘國際線航班，於登機門出示軍人身分證，即可享有優先登機禮遇，並可攜帶一名持有軍眷證的同行者一同使用。
華航表示，感謝三軍弟兄姊妹長年以來對國家的守護與付出，希望透過敬軍禮遇，向所有國軍英雄致上誠摯敬意，也讓他們在返鄉或出國旅程中獲得更貼心的服務。
