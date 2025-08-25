快訊

2日籍網紅西門町舉五星旗稱「台灣是中國的」 移民署出手了

蘋果發表會別對AirPods Max 2抱期待 內行人曝「它處在尷尬的階段」

劍指柯建銘開新系第一槍？ 段宜康：沒人可自稱無可替代

華航軍人節推敬軍禮遇　致敬國軍付出

攝影中心／ 記者葉信菉／桃園即時報導
華航宣布響應 9 月 3 日軍人節，特別推出敬軍措施，凡現役軍人當天自台灣出發搭乘華航及華信航空國際航班，均可享有專屬禮遇。軍人持中華民國軍人身分證於松山、桃園、台中及高雄機場報到時，即可使用專屬櫃台服務；若航班報到結束後商務艙仍有空位，更可獲免費升等，讓國軍在假期旅行中享受更舒適的搭機體驗。圖／華航提供
華航宣布響應 9 月 3 日軍人節，特別推出敬軍措施，凡現役軍人當天自台灣出發搭乘華航及華信航空國際航班，均可享有專屬禮遇。軍人持中華民國軍人身分證於松山、桃園、台中及高雄機場報到時，即可使用專屬櫃台服務；若航班報到結束後商務艙仍有空位，更可獲免費升等，讓國軍在假期旅行中享受更舒適的搭機體驗。圖／華航提供

華航宣布響應9月3日軍人節，特別推出敬軍措施，凡現役軍人當天自台灣出發搭乘華航及華信航空國際航班，均可享有專屬禮遇。軍人持中華民國軍人身分證於松山、桃園、台中及高雄機場報到時，即可使用專屬櫃台服務；若航班報到結束後商務艙仍有空位，更可獲免費升等，讓國軍在假期旅行中享受更舒適的搭機體驗。

此外，華航自今年 7 月起已啟動「軍人優先登機」措施，現役軍人只要自台灣搭乘國際線航班，於登機門出示軍人身分證，即可享有優先登機禮遇，並可攜帶一名持有軍眷證的同行者一同使用。

華航表示，感謝三軍弟兄姊妹長年以來對國家的守護與付出，希望透過敬軍禮遇，向所有國軍英雄致上誠摯敬意，也讓他們在返鄉或出國旅程中獲得更貼心的服務。

華航 軍人節 國際航班

延伸閱讀

只有這天！華航宣布9月3日軍人節現役軍人優先升等商務艙

華航皮卡丘彩繪機駐點高雄 執飛日本、香港 服務南台灣旅客

華航攜手西南航空聯程機票開賣 2026年1月起接軌全美百座城市

楊柳颱風打亂天空：華航最有愛航班起飛

相關新聞

本周北部高溫35度起跳今38度 熱低壓恐發展明起水氣增午後雨區變廣

中央氣象署科長林伯東上午指出，本周西半部高溫需防中暑，東半部受迎風面水氣增加有短暫雨，北部本周高溫都可能達36度，今恐有...

只有這天！華航宣布9月3日軍人節現役軍人優先升等商務艙

為向國軍英雄致敬，華航今宣布，9月3日軍人節當天搭乘台灣出發航班的現役軍人，將享有禮遇報到及空位升等商務艙服務，以感謝三軍對國家無私的奉獻與守護；若出現一個商務艙位子但有1人以上軍人申請，就以年齡較大者優先。

不是燒烤、炸雞！ 9成胃癌是「這隻菌」害的 家族史是高風險群

113年十大癌症死因，胃癌排名第8位，主要原因為幽門螺旋桿菌感染，占了近9成，其餘為高鹽、醃製食物的飲食習慣，以及吸菸、...

牙刷錢千萬別省！高價款比較好嗎？牙醫：「更換時間」更重要

根據日媒「FINANCIAL FIELD」報導，牙刷是每天必備的生活用品，但不少人可能都有過「這支牙刷到底用了多久？」的疑問。許多人即使刷毛外翻，仍覺得「還能用、丟掉太可惜」的心態繼續使用。不過，牙醫師提醒，牙刷其實不宜使用過久，否則清潔效果恐怕大打折扣。

停路邊也不行！機車騎士看手機導航少1動作 秒收罰單噴千元

騎車時停紅綠燈看導航會被開罰嗎？一名男網友發文，稱他在騎機車停紅燈時，看了一下導航，警察馬上來開單，他認為不合理，「又沒擋到任何人」，但似乎無法申訴，只能花錢買教訓，並告誡網友要熄火才能拿手機。

當年怎麼和另一半相遇？這些懷舊交友方式神助攻！？

各位當初與另一伴是如何相識的呢？聯誼還相親？翻閱古早報紙廣告，除大量的招聘訊息外，形形色色、別具一格的徵婚啟事，也是為人津津樂道的一部分。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。