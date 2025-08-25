快訊

雲門舞集屏縣王船文化館9月演出 一起來「與雲門共舞」

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
社區巡演「與雲門共舞」讓觀眾近距離感受舞蹈魅力。圖／雲門基金會提供
社區巡演「與雲門共舞」讓觀眾近距離感受舞蹈魅力。圖／雲門基金會提供

國泰雲門隨行吧社區巡演 「與雲門共舞」將為屏東帶來一場近距離感受舞蹈魅力的藝術體驗。9月20日、 21日下午2時在屏東縣王船文化館免費欣賞，活動將在9月3日中午12時「國泰雲門隨行吧」官網開放線上登記，邀請民眾一起共舞，讓藝術融入生活。　　

屏東縣王船文化館是推廣在地王船祭典文化重要場域，也是貼近居民生活空間，除了展覽、閱讀空間，一樓大廳在假日定期舉辦沙龍音樂會，營造多元藝文環境。這次特別選擇王船文化館作為今年社區巡演的首場，透過雲門舞集的當代舞蹈語彙，與王船文化館所代表傳統在地文化對話，將藝術融入在地生活，一同感受文化脈動。

文化處表示，「與雲門共舞」由雲門舞集藝術總監鄭宗龍親自規畫，將雲門舞作的經典片段與大家耳熟能詳的音樂巧妙融合，旨在打破舞台與觀眾的界限，讓每名參與者都能近距離感受舞蹈的魔力，甚至有機會跟舞者一同擺動，享受舞蹈帶來的單純快樂。

除了扣人心弦的舞蹈表演，活動現場拍照打卡可兌換彈珠汽水，填寫問卷還送「品牌特製鑰匙圈」，詳細活動資訊請洽屏東縣政府文化處官網、屏東藝遊粉絲專頁或國泰雲門隨行吧官網查詢。

