只有這天！華航宣布9月3日軍人節現役軍人優先升等商務艙
為向國軍英雄致敬，華航今宣布，9月3日軍人節當天搭乘台灣出發航班的現役軍人，將享有禮遇報到及空位升等商務艙服務，以感謝三軍對國家無私的奉獻與守護，同時現行的軍人優先登機作業也將再優化，讓軍人享有舒適的搭機體驗。
總統賴清德日前表示，若商務艙有空位，應為軍人自動升等。中華航空今天發布新聞稿表示，軍人節當天，華航及華信航空國際線將提供敬軍禮遇。
華航今表示，現役軍人凡搭乘松山、桃園、台中、高雄出發的區域線航班，並出示中華民國軍人身分證，即可於報到時享有禮遇櫃台服務；於航班報到作業結束後，若商務艙仍有空位，將提供國軍本人免費升等至商務艙。
華航指出，軍人優先登機禮遇已於7月份開始實施，現役軍人只要搭乘自台灣出發的國際航線，於登機門出示軍人身分證，即可享有優先登機服務，現華航也提供一位同行者出示現役軍人眷屬身分證共享此服務。
華航表示，感謝三軍對國家無私的奉獻與守護，期望透過敬軍禮遇，向全體國軍英雄致以誠摯敬意。
