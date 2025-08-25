人生勝利組懷疑人生 陳永儀：協助找到活著的意義 是自殺防治關鍵

「你可不可以告訴我 ，人生的意義是什麼？」這是一名任職於國際頂尖企業的年輕人，對中央大學管理學院企業管理學系副教授、心理學博士陳永儀提出的疑問。年輕人的學歷 、工作與家庭背景都無可挑剔 ，看似走在 「勝利組」的道路上，卻在達成社會期待的目標後， 陷入一種強烈的迷失之中， 甚至萌生逃避人生的意圖。

根據衛福部統計，25 至 44 歲青壯年族群的自殺死亡率近年持續上升，已成為該年齡層第二大死因。在人生正要起飛的時刻，為何選擇終止生命？

「自殺不是單一原因導致的行為 ，而是在某個時間點 ，一個人做出的選擇。」陳永儀指出 ，自殺和人生中的許多決定一樣 ，是一種選擇 ，但背後成因複雜 ，可能與成長環境、家庭背景、心理狀態、社會期待等多重因素交織。然而，社會常常急著找出原因，用「經濟壓力」、「感情問題」等標籤解釋 ，這種簡化可能偏離事實 ，造成當事人額外的心理壓力。

中央大學管理學院企業管理學系副教授、心理學博士陳永儀指出，當身邊人陷入 「別無選擇」的情境時 ，關鍵在於協助他們看見更多的可能性 。陪伴 、關懷 、給予連結 ，幫助他們找出人生的意義。圖／ingimage

「我們常從自己的認知資料庫找答案 ，但這終究受限於經驗和時代 ，就像佛洛伊德的理論也受到他所處時代的局限。」她提醒，即使是研究發現的風險因子，也不該被當成絕對指標 ，否則可能讓需要幫助的人感到被標籤化，反而不敢求助。

找到「活著的意義」，自殺意圖自然會下降

陳永儀認為，與其急著找出「為什麼想死」，更重要的是協助一個人找出「為什麼而活」。她觀察到，現代教育體制提供的選擇，往往是「被篩選過」的， 而非自由探索。 許多人從小照著別人安排的路前行，從未思考「這是不是我真正想走的路」。

「如果，我們的社會能幫助每個人找到自己人生的意義 ，自殺意圖應該會下降。」她說，真正有效的預防，不只於事後分析風險因子，也可從小培養一個人思辨的能力 ，讓他們在人生的關鍵時刻 ，堅定地走在自己想要的道路上。

當一個人說「我別無選擇」，已陷入認知功能受到阻礙的情境

「大多數有自殺意圖的人，都曾說過這句話：我別無選擇。」這不是軟弱，而是當下認知功能受到阻礙的現象。彷彿眼睛被矇住，看不到其他的路 ，但那不是事實 ，因為面對困境時該如何回應，在回應的方式上，永遠有選擇。

她建議，一個實用的練習是：把所有可能的選項寫下來。「當你一條條列出來後，會發現其實不是沒有選擇，而是你不喜歡某些選項。」即使那選項是「擺爛」、「破產」、「轉學」、「逃避」、「換跑道」，都可能給自殺多一點轉圜的空間。

當我們關心一個人，不要急著歸因，也不要貼標籤，可以嘗試以下三件事： 1. 陪對方「寫下所有選項」，讓他發現，自殺從來不是唯一解方。 2. 幫助他「 重新與世界產生連結」，即便只是一句善意的話、一個溫柔眼神，也可能成為關鍵。 3. 陪他「 找出人生的意義」，不是灌雞湯，而是給他思考的空間， 慢慢找出「值得活著」的理由。

一點點連結，就是一線希望

她分享，曾在捷運上看見一位明顯沮喪的陌生人，便開口說：「你的鞋子好特別喔 。」這樣的小舉動 ，有時可能會讓一個人從絕望的情境中，產生一絲與世界的牽連，「只要那一點點連結存在，就有機會把人拉回來。」

當身邊人陷入「別無選擇」的情境時，關鍵在於協助他們看見更多的可能性。陪伴、關懷、給予連結 ，幫助他們找出人生的意義。每個人都能透過一個溫暖的舉動，成為別人生命中的光。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打衛生福利部安心專線：1925｜臺北市自殺防治諮詢專線：1999 轉8858（幫幫我吧）｜臺北市社區心理衛生中心諮詢專線：(02)3393-7885（請幫幫我）