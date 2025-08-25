嘉義新庄滯洪池光電已被罰900萬 環境部：再不清完政府將接手

丹娜絲風災導致南部光電設施大量毀損，據環境部統計，總計33案場光電板總受損約13.5萬片，其中元昱公司多次逾期未清除，至今已被開罰900萬。環境部長彭啓明今指出，嘉義地檢署主任檢察官預計今日親往現場，若業者之後仍未完成清除，政府將接手處理。

日前環境部指出，太陽能光電案場光電設施受損清除處理進度，目前只剩下元昱公司尚未清除完成，其中新庄滯洪池未完成改善，已再重罰300萬元，該公司目前已被開罰逾900萬。

彭啓明今於「2025年亞太環境教育國際工作坊」會中受訪表示，新庄滯洪池因多次未完成清除損壞光電設施，環境部已對元昱公司開罰900萬。此外，嘉義地檢署主任檢察官預計今天會到案場，也感謝檢調在這問題處理上的積極，假如業者再不完成清除，政府就會接手處理。

彭啓明強調，像元昱這樣的業者完全不合格，更不符社會期待，應該要提早退出，環境部也已和經濟部提醒應該要做全面總體檢，甫請辭的經濟部長郭智輝對此也很認同，雖然郭智輝請辭了，但能源政策是延續性的，經濟部應會啟動總體檢，環境部也很樂意配合。