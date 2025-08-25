不是燒烤、炸雞！ 9成胃癌是「這隻菌」害的 家族史是高風險群

113年十大癌症死因，胃癌排名第8位，主要原因為幽門螺旋桿菌感染，占了近9成，其餘為高鹽、醃製食物的飲食習慣，以及吸菸、其他慢性胃病等。胃癌早期沒有症狀，聯安診所內視鏡室主任徐兆甸表示，民眾對於脹氣、反胃、胃酸逆流、食欲不振等胃部不適習以為常，容易忽略身體警訊。

多數人認為，罹患胃癌是因為愛吃燒烤、炸雞、醬菜、香腸等高油、高加工食品，近年來研究證實，發生胃癌與胃部受到「幽門螺旋桿菌」的感染有相當大的關聯性。9成胃癌患者驗得出幽門桿菌，十二指腸潰瘍患者中有9成以上帶菌，而慢性胃炎、萎縮性胃炎、腸化生等癌前病變，也都與幽門桿菌相關。

徐兆甸指出，幽門桿菌主要寄生於胃部黏膜，能分泌「尿素酶」分解胃中的尿素，利用產生氨與二氧化碳以中和胃酸而存活。因9成胃癌與幽門桿菌有關，在病程發展成胃癌之前的任何階段，只要成功根除細菌，就有機會終止病情惡化。透過篩檢以及根除療程，可大幅降低胃癌發生，達到預防效果。

幽門桿菌可以在胃部潛伏多年，導致慢性胃炎、潰瘍，甚至演變為胃癌。徐兆甸提醒，家族史、胃部病變、生活習慣是致癌危險因素；胃癌高危險群包括有癌症家族史、年長者（男性50歲以上、女性45歲以上）、慢性胃炎（特別是萎縮性胃炎、腸上皮化生者）或胃潰瘍患者、幽門螺旋桿菌感染者。

另外，曾接受胃部部分切除手術者以及長期吸菸、飲酒或偏好醃漬、高鹽飲食者、缺乏維他命B12的惡性貧血者，也應及早檢測並根除幽門桿菌，以降低未來罹病風險。若檢測結果為陽性，無須驚慌，只要及早進行幽門螺旋桿菌除菌治療，胃癌的發生率可大幅降低。

幽門桿菌的傳播方式，多經由口傳口或糞口途徑，家庭共餐、經口餵食以及飲用受汙染的水源或食物，都是感染來源。若僅治療單一帶菌者，而同住家人未接受檢測與治療，仍可能互相傳染，建議同住家屬應一併篩檢與根除治療。

徐兆甸提醒，幽門桿菌的治療並不是簡單吃幾顆藥就能完成，一般需要接受由醫師評估後的完整療程，才能有效根除。治療的成功率可達9成，但關鍵在於確實依照醫囑完成全程，若自行中斷或減量，恐導致細菌抗藥性增加。多次治療無效後，會進一步安排幽門桿菌細菌培養，評估最合適的用藥策略。

消除幽門螺旋桿菌可減少胃癌發生的風險，但遠離疾病威脅必須從生活做起，包括避免不乾淨的食物及飲水、飯前便後要洗手、少吃煙燻及醃漬食物，要多吃新鮮蔬菜水果，並戒除菸、酒、檳榔這類不良的習慣。